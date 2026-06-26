Ο ΕΟΦ ανακαλεί δύο αρώματα – Περιέχουν αρωματικές ουσίες σε συγκεντρώσεις που θα έπρεπε να αναγράφονται υποχρεωτικά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε στην ανάκληση δύο αρωμάτων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, μετά από ευρήματα εργαστηριακών ελέγχων.

Η ανάκληση αφορά μία παρτίδα από προϊόν των εταιρειών Tesori d’Oriente και Perfume Mall. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα αρώματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επισήμανση, καθώς περιέχουν αρωματικές ουσίες σε συγκεντρώσεις που θα έπρεπε να αναγράφονται υποχρεωτικά στη συσκευασία.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την ανάκληση δύο αρωμάτων, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Όπως προέκυψε από εργαστηριακούς ελέγχους, τα προϊόντα δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς την επισήμανσή τους, καθώς περιέχουν αρωματικές ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στη συσκευασία.

Συγκεκριμένα ανακλήθηκαν:

Tesori d’Oriente Fior di Loto Aromatic Perfume 100mlΠαρτίδα: 21393A07C

Εταιρεία: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Πρόβλημα: BENZYL ALCOHOL

Εταιρεία: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Πρόβλημα: BENZYL ALCOHOL Perfume Mall WOMEN’S EAU DE PERFUMEΠαρτίδα: 240592

Εταιρεία: AG KOUTSOURELIS A.E.

Πρόβλημα: BENZYL SALICYLATE

Η πρώτη απόφαση αφορά την παρτίδα 21393A07C του αρώματος Tesori d’Oriente Fior di Loto Aromatic Perfume 100ml. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η ουσία BENZYL ALCOHOL υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση για μη εκπλενόμενα προϊόντα (0,001% w/w), όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) 1223/2009. Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά.

Η δεύτερη απόφαση αφορά την παρτίδα 240592 του αρώματος Perfume Mall WOMEN’S EAU DE PERFUME. Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι η ουσία BENZYL SALICYLATE υπερβαίνει επίσης το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση για μη εκπλενόμενα προϊόντα, σύμφωνα με την ίδια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εταιρεία AG KOUTSOURELIS A.E. καλείται να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι και οι δύο αποφάσεις εκδόθηκαν ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, ενώ οι αρμόδιες εταιρείες οφείλουν να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να τα θέτουν στη διάθεση του Οργανισμού, εφόσον ζητηθούν.

Οι αποφάσεις του ΕΟΦ

Απόφαση

Την ανάκληση της παρτίδας 21393A07C, του καλλυντικού προϊόντος Tesori d’ Oriente Fior di Loto Aromatic Perfume 100ml, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς τον έλεγχο 7.1 BENZYL ALCOHOL, το οποίο υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση για μη εκπλενόμενα προϊόντα 0,001% w/w, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να τη αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Απόφαση

Την ανάκληση της παρτίδας 240592, του καλλυντικού προϊόντος Perfume Mall WOMEN’S EAU DE PERFUME, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς τον έλεγχο 7.9 BENZYL SALICYLATE, το οποίο υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση για μη εκπλενόμενα προϊόντα 0,001% w/w, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία AG KOUTSOURELIS A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: Iatropedia.gr