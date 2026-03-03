Ο «Κίμων» επιστρέφει στην Κύπρο σχεδόν 2.475 χρόνια από τον θάνατο του Αθηναίου στρατηγού

Νοτιοδυτικά της Κύπρου θα περιπολεί η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού που έστειλε η Αθήνα για την προστασία της Μεγαλονήσου που έχει μπει στο στόχαστρο του Ιράν λόγω των βρετανικών βάσεων.

Η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» μαζί με τέσσερα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας αποτελούν την «ασπίδα» προστασίας που αναπτύσσει η Ελλάδα για την προστασία της Κύπρου από πιθανούς κινδύνους λόγω του πολέμου Ισραήλ, ΗΠΑ – Ιράν που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο (28.2.26) και μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φρεγάτα Belharra που παρέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό πήρε το όνομα «Κίμων» από τον Αθηναίο στρατηγό που είχε πολεμήσει τους Πέρσες και έχασε τη ζωή του στην Κύπρο.

Το 450 π.Χ. ο Κίμων έπλευσε στην Κύπρο, με 200 τουλάχιστον συμμαχικές τριήρεις, για να εκδιώξει τους Πέρσες και να αποκαταστήσει την Αθηναϊκή κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο. Στην Κύπρο πολιόρκησε το Μάριον και το Κίτιον.

Εικάζεται πως το Μάριον κυριεύτηκε, όμως η πολιορκία του Κιτίου τραβούσε σε μάκρος, και επιπλέον οι αμυνόμενοι είχαν στις επάλξεις τους τοξότες, που προκαλούσαν φθορά στους πολιορκητές. Οι πολιορκητές υπέφεραν και από έλλειψη εφοδίων.

Στο Κίτιον ο Κίμων άφησε την τελευταία του πνοή, είτε από τραύμα είτε από αρρώστια είτε από πείνα.

Πριν πεθάνει έδωσε εντολή να λυθεί η πολιορκία και να επιστρέψουν στην Αθήνα, χωρίς να γνωστοποιήσουν τον θάνατό του: επί 30 ημέρες όλοι νόμιζαν ότι στρατηγούσε ο Κίμων.

Κατά την επιστροφή, έγινε ναυμαχία και πεζομαχία στη Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου οι Αθηναίοι νίκησαν. Από τη νίκη αυτή έμεινε η φράση «και νεκρός ενίκα»).

Η σορός του επιστράφηκε στην πόλη των Αθηνών και τάφηκε με μεγάλες τιμές στις Μελίτιδες Πύλες.