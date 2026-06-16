«Ο κύριος Γιωτόπουλος ήταν ήρεμος, πάμε για το αστυνομικό τμήμα, μου είπε» – Η περιγραφή του ταξιτζή που μετέφερε τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη

«Μία κυρία με σταμάτησε στο δρόμο μου είπε πάμε Φορμίωνος και φτάνω κάποια στιγμή και λέω: Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ; Αστυνομία, δημοσιογράφοι, ιστορίες»… Κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδρομή που είχε με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο ταξιτζής που μίλησε στο MEGA.

«Ο τρόπος που μίλησε ο κύριος Γιωτόπουλος, ήταν ήρεμος, μπαίνει μέσα και ΄΄πάμε για το αστυνομικό τμήμα’’ μου ‘πε ο άνθρωπος. Μου είπε και πώς να πάω κιόλας» περιγράφει ο ταξιτζής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είχαν εκπονήσει διαφορετικό σχέδιο, για λόγους ασφαλείας, όπως διατείνονται.

«Με το που ανεβήκαμε λίγο τη Φιλολάου, μου ανάψανε τα φώτα από πίσω. Έκανα δεξιά, είπαν ότι είχαν εντολή να τον παραλάβουν να τον πάνε στις φυλακές Κορυδαλλού. Για μένα ήταν λίγο ψυχρολουσία, γιατί δεν ήξερα, δεν ήμουν ενημερωμένος», πρόσθεσε ο οδηγός ταξί.

Κάπου εκεί, ωστόσο, ξεκίνησε και το επιχειρησιακό αλαλούμ. Μόλις έφτασε ο Γιωτόπουλος στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι έλειπε η εισαγγελική επικύρωση στο φυλακιστήριό του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μεταφορά και η διανυκτέρευσή του στη ΓΑΔΑ.

Από εκεί μεταφέρθηκε με χειροπέδες κι ενώ κατά την ημέρα της σύλληψής του, οι αστυνομικοί απέφυγαν να του βάλουν.

Σε ειδικό κελί που είχε διαμορφωθεί για τους τρομοκράτες της «17Ν» ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πλέον κρατείται στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σ’ ένα διαμορφωμένο κελί, για τους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος το βράδυ όπου κρατούνταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, δυσφορία και ζαλάδα και ζήτησε φαρμακευτική αγωγή.

Το σκεπτικό του Αρείου Πάγου

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Ουδέποτε ομολόγησε, ούτε αναγνώρισε τον ηγετικό του ρόλο στην τρομοκρατική οργάνωση, που επί δεκαετίες σκορπούσε το θάνατο.

Σε αυτό εστιάζει στο σκεπτικό του και ο Άρειος Πάγος, για την απόφαση επιστροφής του στις φυλακές.

«Δεν έχει επέλθει πράγματι μέχρι τώρα ο ποινικός σωφρονισμός του, η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν, ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα για ομαλή κοινωνική επανένταξη σε περίπτωση αποφυλάκισής του».

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα παραμείνει στις φυλακές Κορυδαλλού τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο.