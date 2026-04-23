Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου του Πριγκιπάτου στην Κηφισιά

Ο Δήμος Κηφισιάς αποτελεί την έδρα του νέου Επίτιμου Προξενείου του Πριγκιπάτου του Μονακό, τα επίσημα εγκαίνια του οποίου έγιναν παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, την Τρίτη 21 Απριλίου στην Πλατεία Κεφαλαρίου.

Τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου σηματοδοτήθηκαν από την από κοινού κοπή της κορδέλας από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, τον Επίτιμο Πρόξενο, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο και τον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, καθώς και από τη φύτευση ελιάς στην είσοδο του Προξενείου, ως διαχρονικού συμβόλου ειρήνης, σταθερότητας και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος, κ. Κύριλλο, με την ακολουθία του, παρουσία του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου Β΄. Την τελετή πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», η οποία ανέκρουσε τους εθνικούς ύμνους του Πριγκιπάτου του Μονακό και της Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς δήλωσε πως είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο, ότι το Προξενείο του Μονακό εδρεύει στην Κηφισιά. Αποτελεί πλέον μία γέφυρα που ενισχύει περαιτέρω τις άριστες σχέσεις και τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με το Μονακό, η ονομασία του οποίου προήλθε από το όνομα «Μόνοικος» και τους Φωκαείς, που τον 6ο αιώνα π.Χ., ίδρυσαν εκεί αποικία.

Εξάλλου και ο λιμένας του Μονακό Port Hercule (λιμάνι του Ηρακλή), έχει συνδεθεί από την αρχαιότητα με την λατρεία του Έλληνα ήρωα, Ηρακλή.

Στην τελετή παραβρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων, υπουργοί, βουλευτές, πρέσβεις, εκπρόσωποι Κομμάτων, Σωμάτων Ασφαλείας και του επιχειρηματικού χώρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση, όπου οι υψηλοί προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν, μεταξύ άλλων, το παραδοσιακό ποτό του Πριγκιπάτου του Μονακό, το L’Orangerie.