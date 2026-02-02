Ο Ρουβίκωνας επιτέθηκε με βαριοπούλες στα γραφεία της Βιολάντα στις Αχαρνές – Δείτε βίντεο

Ακόμη ένα χτύπημα κατά της «Βιολάντα», κατάφερε ο Ρουβίκωνας, όπου μέλη του επιτέθηκαν με βαριοπούλες στα γραφεία της βιομηχανίας, στις Αχαρνές.

Η επίθεση του Ρουβίκωνα έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.02.2026), λίγες ημέρες αφού μέλη του έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, 2 μέλη του Ρουβίκωνα πήδηξαν τα κάγκελα της βιομηχανίας «Βιολάντα» στις Αχαρνές και ξεκίνησαν να τρέχουν προς το κεντρικό κτίριο. Εκεί, σήκωσαν τις βαριοπούλες και έσπασαν την τζαμαρία. Αφού την έκαναν σμπαράλια, τράπηκαν σε φυγή.

Ένα τρίτο μέλος παρέμενε στο σημείο και βιντεοσκοπούσε.



Στην ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας ζητά δικαίωση για τις 5 εργάτριες που σκοτώθηκαν στη «Βιολάντα», καθώς και όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες, βρέθηκαν παρατυπίες σχετικά με τις δεξαμενές προπανίου αλλά και το μοιραίο υπόγειο όπου έγινε η έκρηξη, ήταν αδήλωτο.

Οι έρευνες στη βιομηχανία σταμάτησαν προσωρινά, καθώς υπάρχει φόβος για νέα έκρηξη. Δεκάδες μέτρα χώματος παραμένουν μολυσμένα από προπάνιο.

Στο μεταξύ, την Κυριακή, άγνωστοι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ του Βόλου, πέταξαν τα προϊόντα της εταιρείας από τα ράφια και τα ποδοπάτησαν.

Αφού πέταξαν και τρικάκια, τράπηκαν σε φυγή.