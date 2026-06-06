Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ετοίμαζε χτύπημα με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στην Κρήτη – Δεν πρόλαβε να τα παραγγείλει

Το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, αλλά και το τι σχεδίαζε στη χώρα μας, προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν οι ελληνικές αρχές μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου, στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο αλλοδαπός που συνελήφθη το Σάββατο (06/06/2026) να ετοίμαζε επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφθανε την Τρίτη στην Κρήτη.

Ο ηλικίας 37 ετών παλαιστινιακής καταγωγής, είχε έρθει στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα είχε άσυλο και τελευταία δούλευε σεζόν σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη.

Όμως το γεγονός ότι συνδεόταν με άτομα στην Κύπρο που συνελήφθησαν πριν από περίπου δυο εβδομάδες για τρομοκρατία, τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αρχών.

Από την παρακολούθηση αλλά και τις πληροφορίες που συνέλεξαν αξιωματούχοι της ΕΥΠ και αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, φέρεται να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και να ταξίδευε σε συγκεκριμένες περιοχές για να σχεδιάσει τρομοκρατικές ενέργειες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ετοιμαζόταν να κάνει παραγγελία για εκρηκτικά όμως δεν πρόλαβε.

Ως πιθανό, πολύ πιθανό ενδεχόμενο, για τους αναλυτές, θεωρείται επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες και για αυτό συνελήφθη το μεσημέρι, του Σαββάτου, δηλαδή δυο ημέρες πριν καταπλεύσει το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο σε λιμάνια του νησιού της Κρήτης.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια σε Αθήνα, όπου διέμενε παλαιότερα και Κρήτη, εντοπίστηκαν συσκευές κινητών, laptop, usb και εργαστηριακός εξοπλισμός, χωρίς ωστόσο να βρεθούν οπλισμός και εκρηκτικά, καθώς δεν είχε προλάβει να τα παραγγείλει.

Πληροφορίες λένε πως ο αλλοδαπός κατά την εξέτασή του από τις Αρχές παραδέχθηκε ότι θα πραγματοποιούσε χτύπημα όμως την τελευταία στιγμή έκανε πίσω και δεν θα το έκανε.

Κάτι βέβαια που δεν πείθει τις αρμόδιες αρχές και για αυτό το λόγο οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή υπόθεση η οποία για τους αναλυτές των δυο υπηρεσιών αξιολογείται ως άκρως σοβαρή.

To άρθρο Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ετοίμαζε χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο με ισραηλινούς τουρίστες στην Κρήτη – Δεν πρόλαβε να παραλάβει εκρηκτικά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr