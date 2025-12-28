Ο Ivan Greko οδηγείται αύριο στο αυτόφωρο – Κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα ο γνωστός τράπερ Ιvan Greko. Σε βάρος του 25χρομου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πέρασαν χθες χειροπέδες στον τράπερ Ivan Greko, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο αυτοκίνητο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Στην κατοχή του δεύτερου ατόμου βρέθηκε ποσότητα χασις.

Τον περασμένο Μάιο ο Ιβαν Γκρέκο, είχε συλληφθεί για αρπαγή τύπου tiger ενός νεαρού επιχειρηματία. Μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με «βραχιολάκι», το οποίο στις 17 Δεκεμβρίου αντικαταστάθηκε με τους περιοριστικούς όρους της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές.

