Πάτρα: Ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο της 27χρονης λεχώνας από το Βαρθολομιό Ηλείας

Ενόχους έκρινε ομόφωνα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο την 27χρονη Δώρα, λεχώνα από το Βαρθολομιό Ηλείας, τον Ιούνιο του 2020 μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου στην Πάτρα, όπως ενημερώνει το pelop.gr, στην αναισθησιολόγο, η οποία είχε την ευθύνη της αναισθησιολογικής κάλυψης κατά την καισαρική, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών, ενώ στον νοσηλευτή, που ήταν αρμόδιος για την παρακολούθηση της λεχώνας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1ος έτους.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ότι δεν υπήρξε παράλειψη από την πλευρά τους.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας, αναφέρθηκε σε σοβαρές αμέλειες και παραλείψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της 27χρονης λεχώνας, οδηγώντας το δικαστήριο στην καταδικαστική του κρίση.

Η 27χρονη Δώρα στις 18 Μαϊου του 2020 γέννησε με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική ένα υγιέστατο μωράκι. Ωστόσο, μετά τη γέννηση του παιδιού της, υπέστη εισρόφηση αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου και επακόλουθη καρδιοαναπνευστική ανακοπή με αποτέλεσμα να μείνει εγκεφαλικά νεκρή και να καταλήξει στις 06 Ιουνίου του 2020, στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια».

Ο θάνατός της αποδόθηκε σε αμελείς χειρισμούς, πράξεις και παραλείψεις της αναισθησιολόγου που ανέλαβε την αναισθησιολογική κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής και σε αμελείς πράξεις και παραλείψεις του νοσηλευτή αναισθησιολογίας ο οποίος ανέλαβε την παρακολούθηση της ασθενούς.