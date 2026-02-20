Πάτρα: Έρευνες για αγνοούμενο στις εκβολές του Γλαύκου, τον είδε ο γιος του να παρασύρεται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου κοντά στο νέο λιμάνι στην Πάτρα για τον εντοπισμό του 46χρονου.

Ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα στον ποταμό Γλαύκο στην Πάτρα, παρασύρθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από τα νερά και αγνοείται

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, ο άνδρας χάθηκε μπροστά στα μάτια του γιου.

Ο 17χρονος φέρεται να είδε τον πατέρα του να παρασύρεται από το ποτάμι προς τη θάλασσα, να καλεί σε βοήθεια και έπειτα έχασε κάθε οπτική επαφή μαζί του.

Οι έρευνες επικεντρώνεται στη θαλάσσια περιοχή που εκβάλλει ο Γλαύκος, κατά μήκος της ακτής και παρόχθια, χωρίς ωστόσο μέχρις στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του άνδρα.