Πάτρα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν 12χρονο και το κατέγραψαν σε βίντεο

Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου με θύμα ένα 12χρονο.

Σύμφωνα με το tempo24 ο πατέρας του 12χρονου κατήγγειλε στην Ασφάλεια στην Πάτρα πως ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης , αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.