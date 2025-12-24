Πάτρα: Ανήλικοι πήγαιναν για κάλαντα και έκλεβαν ρούχα και παπούτσια των κατοίκων

Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους από 11 έως 15 ετών πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (24/12/25) αστυνομικοί στην Πάτρα αφού εκείνοι πήγαιναν για κάλαντα και έκλεβαν αντικείμενα που είχαν αφήσει οι κάτοικοι έξω από την πόρτα τους.

Οι 4 ανήλικοι Ρομά χτυπούσαν τα κουδούνια σπιτιών στην Πάτρα για τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ωστόσο αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα που ήταν σε εξωτερικούς χώρους σπιτιών.

Οι δράστες έκλεψαν αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, ενώ από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.