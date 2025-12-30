Πάτρα: Ανήλικοι Ρομά γρονθοκόπησαν και απείλησαν 15χρονο έξω από σχολείο – Έξι συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα, για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου έξω από σχολείο.

Ο ξυλοδαρμός του 15χρονου παιδιού σημειώθηκε την Δευτέρα (29.12.2025) έξω από γυμνάσιο στην Πάτρα με τους ανήλικους δράστες να είναι Ρομά ηλικίας 12 και 13 ετών, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να απειλήσουν το θύμα και με σουγιά.

Δικογραφία σχηματίστηκε από την Αστυνομία, σε βάρος δυο ανηλίκων για σωματική βλάβη κατά του 15χρονου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr η ασφάλεια έφτασε άμεσα στην ταυτοποίηση και στα ίχνη των δραστών, με αποτέλεσμα το πρωί της Τρίτης να προχωρήσει στην προσαγωγή τους.

Ο 15χρονος κλήθηκε από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα, τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματικές βλάβες και τον απείλησαν.

Η έρευνα των διωκτικών Αρχών της Πάτρας συνεχίζεται καθώς στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου εμπλέκονται τρία ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των γονιών των δύο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.