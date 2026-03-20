Πάτρα: Ατύχημα σε ζωντανή μετάδοση για νεαρούς που ήταν δικάβαλο σε ηλεκτρικό πατίνι

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα με δύο νεαρούς να έχουν ατύχημα με πατίνι, περιστατικό που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση.

Δημοσιογράφος από το Ionian TV μετέδιδε ρεπορτάζ από την Πάτρα, από το σημείο που είχε τραυματιστεί ο παιδίατρος Ανδρέας Ηλιάδης με το ποδήλατό του όταν έπεσαν δίπλα του δυο νεαροί που επέβαιναν σε πατίνι.

Το θέμα του ρεπορτάζ αφορούσε τα ατυχήματα που συμβαίνουν στις ράγες του τρένου, στο σημείο που υπάρχει ποδηλατόδρομος.

Οι δυο νεαροί έπεσαν από το πατίνι, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ το ευτύχημα είναι ότι δεν παρασύρθηκαν από κάποιο αυτοκίνητο.

Όπως καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση, η ρόδα του πατινιού σφήνωσε στις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν στο οδόστρωμα.

Ο δημοσιογράφος σταμάτησε το ρεπορτάζ, πλησίασε τους νεαρούς και τους ρώτησε αν είναι καλα.