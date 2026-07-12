Πάτρα: Πανικός από φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας – Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον 1ο όροφο, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην οδό Ηλείας στην Πάτρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα δίκυκλο, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα.

Οι πυκνοί καπνοί γέμισαν την πολυκατοικία, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να ξυπνήσουν έντρομοι και να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Παράλληλα, οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή από την πολυκατοικία, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι τον πρώτο όροφο.

Διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους ενοίκους που χρειάστηκαν υποστήριξη, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Με πληροφορίες από tempo24.new και flamis.gr