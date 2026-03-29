Ελλάδα

Πάτρα: 15χρονη μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο – Χειροπέδες σε ιδιοκτήτες καταστήματος

Ένα 15χρονο κορίτσι στην Πάτρα βρέθηκε μεθυσμένο τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03/2026) σε πεζόδρομο της πόλης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παράλληλα συνελήφθησαν δυο άνδρες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του μαγαζιού, γιατί επέτρεψαν την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ στην ανήλικη, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών

Πηγή newsit.gr

