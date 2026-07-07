Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος σε ηλικία 91 ετών

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο μετά την είδηση θανάτου του ηθοποιού Τάκη Παναγόπουλου, ο οποίος πέθανε σήμερα (07.07.2026) σε ηλικία 91 ετών.

Μέσα από την ανάρτησή του στα social media, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ενημέρωσε για τον θάνατο του ηθοποιού, κάνοντας λόγο για έναν αγωνιστή και εργάτη του θεάτρου, αλλά και για έναν πολιτικοποιημένο άνθρωπο.

«Αθόρυβος» και «ακάματος», τόνισε ο Σπύρος Μπιμπίλας, σημείωσε τη δική του πορεία στο σανίδι, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η κηδεία του Τάκη Παναγόπουλου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα.

Αποχαιρετώντας τον Τάκη Παναγόπουλο, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτηση που έκανε: «Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας.

Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη».