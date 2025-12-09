Πέτρος Φιλιππίδης: «Είμαι έξι μήνες άστεγος και έχω καταστραφεί οικονομικά» λέει μετά το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίζεται έντονα ενοχλημένος επειδή όπως υποστηρίζει δεν έμαθε από επίσημα χείλη ότι βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι που έμενε. Τονίζει πως έχει καταστραφεί οικονομικά και δηλώνει άστεγος. Πρόκειται για τις πρώτες δηλώσεις του ηθοποιού που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού, μετά το τέλος της πολύκροτης δίκης.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Πέτρος Φιλιππίδης έμαθε ότι βγήκε το πόρισμα για το καμένο σπίτι στο οποίο ήταν ενοικιαστής από δημοσιογράφους. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο ίδιος είναι έντονα ενοχλημένος με το γεγονός αυτό και τονίζει ότι τόσους μήνες είναι άστεγος.

«Είμαι έξι μήνες άστεγος και έχω καταστραφεί οικονομικά. Δεν γνωρίζω για το πόρισα ούτε εγώ, ούτε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού» φέρεται να είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το πόρισμα η πυρκαγιά στο σπίτι που έμενε επί της Πατησίων δεν ήταν εμπρησμός, αλλά ατύχημα! Τα επόμενα βήματα τώρα είναι να σταλθεί το πόρισμα στην ασφαλιστική και να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στο περιβάλλον του, ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ψυχικά εξαντλημένος και πλήρως απομονωμένος. Βρίσκεται «κυριολεκτικά στον δρόμο», λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι που τον γνωρίζουν, καθώς το σπίτι του έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την φωτιά. Μέσα σε όλα αυτά, η οικονομική καταστροφή που έχει υποστεί, όπως και γενικότερα η κοινωνική κατακραυγή μετά την καταδίκη, έχει αλλάξει τη ζωή του δραματικά.

Μαζί με τη σύζυγό του Ελπίδα, φαίνεται πως σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να απομονωθούν, ίσως κάπου στην επαρχία, προκειμένου να ανακτήσουν μια στοιχειώδη ηρεμία και να ξεφύγουν από τη δημόσια έκθεση που – όπως όλα δείχνουν – δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα.

Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του, πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού παραμένει στο πλευρό του πελάτη του και μαζί σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.