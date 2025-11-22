Παγκράτι: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι 2 οδηγοί για το τροχαίο με θύμα την 72χρονη

Δύο συλλήψεις έφερε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 72χρονη πεζή στο Παγκράτι. Πέρα από τον 84χρονο που κατηγορείται πως παραβίασε την προτεραιότητα με αποτέλεσμα να προκληθεί η θανατηφόρα σύγκρουση, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον 57χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, του οποίου ο προφυλακτήρας ξεκόλλησε και καταπλάκωσε το θύμα.

Και οι 2 κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την απολογία τους για το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι όπου πέθανε ακαριαία η 72χρονη ενώ περπάταγε με την κόρη της, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Και στους 2 έγινε αλκοτέστ αλλά πάρθηκε και αίμα για να εξακριβωθεί αν είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής φέρεται πως δεν είχαν κάνει χρήση οποιασδήποτε ουσίας. Και οι 2 οδηγοί είχαν νόμιμα έγγραφα και δίπλωμα οδήγησης.

Από την πρώτη στιγμή που η 72χρονη ξεψύχησε στην άσφαλτο, οι αρχές προσπαθούν να βρουν χώρο φιλοξενίας για την 32χρονη κόρη της που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Η μητέρα της ήταν ο μόνος άνθρωπος εν ζωή που μπορούσε να την προσέχει.

Εν τέλει μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου και εκεί κλήθηκε υπηρεσιακός ψυχολόγος για να αξιολογήσει την ψυχολογική της κατάσταση.

Στη συνέχεια, με εντολή του εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο» για προσωρινή φιλοξενία.

Πώς έγινε η τραγωδία

Πληροφορίες λένε πως όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος οδηγός προσπάθησε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να γδάρει άλλο αυτοκίνητο. Όταν το συνειδητοποίησε, φέρεται πως ανέπτυξε ταχύτητα και παραβίασε προτεραιότητα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο του 57χρονου οδηγού.

Από τη σύγκρουση, ο προφυλακτήρας του δεύτερου αυτοκινήτου ξεκόλλησε και έπεσε πάνω στην 72χρονη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/pagkrati-troxaio.mp4

Η 32χρονη κόρη της που είναι και ΑμεΑ την έψαχνε με κλάματα και ουρλιαχτά.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/pagkrati-amaksia-1.mp4

Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως ο μοναδικός άνθρωπος που είχε στη ζωή της, έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.

Η 72χρονη εν τέλει μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.