Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (13/2/2026) στο Παγκράτι, όπου ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχασε την ισορροπία του στην οδό Ελλανίκου στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκείνος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς, κάτι που θα αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.