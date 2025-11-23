Παγκράτι: «Ούτε θυμάμαι, ούτε κατάλαβα πώς έγινε» είπε ο 84χρονος που προκάλεσε το τροχαίο με θύμα την 75χρονη

Ο 84χρονος οδηγός του αυτοκινήτου στο Παγκράτι, που το βράδυ της Παρασκευής (21/11/2025) προκάλεσε τροχαίο και σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του σκοτώνοντας μία 75χρονη γυναίκα, που εκείνη την ώρα περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της, μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

Το τροχαίο έγινε στις 18:15 το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 84χρονος οδηγός αυτοκινήτου στο Παγκράτι, προσέκρουσε πάνω σε οχήματα προσπαθώντας να ξεπαρκάρει, προκαλώντας τους ζημιές, και παρέσυρε στο θάνατο μία 75χρονη γυναίκα, που εκείνη την ώρα περπατούσε στο δρόμο μαζί με την ΑμεΑ κόρη της.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 84χρονος δράστης συνελήφθη, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Μιλώντας στην εκπομπή εκείνος υποστηρίζει πως ούτε κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα αλλά ούτε και θυμάται.

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση για το αν γνώριζε την γυναίκα που χτύπησε απάντησε: «Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουνα καλά».

Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη με την 32χρονη κόρη της που είναι ΑμεΑ, επέστρεφαν από το σούπερ μάρκετ στο Παγκράτι, όταν συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 84χρονος, με υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με μαρτυρίες, συγκρούστηκε με άλλο όχημα αλλά και με παρκαρισμένα και παρέσυρε την γυναίκα την ώρα που περπατούσε.

Η 32χρονη γυναίκα, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφού και μετά τον θάνατο της μητέρας της έμεινε ολομόναχη στον κόσμο.