Παναγιώτης Νέστορας: Μέσα σε 5 χρόνια έχασα κόρη και σύζυγο – Ας είναι ο τελευταίος αθώος θάνατος από τέτοια γεγονότα μίσους

Για την αβάσταχτη απώλεια που βιώνει μετά τη δολοφονία της συζύγου του, Βάγιας, αλλά και την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορα, μίλησε με τρεμάμενη φωνή ο Παναγιώτης Νέστορας, σε σημερινές του δηλώσεις (13.06.2026). Ο πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ εξέφρασε δημόσια το «ευχαριστώ» του στην Ελληνική Αστυνομία που προχώρησε ήδη σε 3 συλλήψεις για τη δολοφονική – εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναγιώτης Νέστορας παραδέχθηκε πως ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τον χαμό της αγαπημένης του συζύγου, Βάγιας Νέστορα. Συντετριμμένος ανέφερε πως μέσα σε 5 χρόνια βίωσε 2 μεγάλες οικογενειακές απώλειες (της συζύγου και της κόρης του) γεγονός που, όπως είπε, καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση της τραγωδίας που προκλήθηκε από τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ευχαρίστησε την ΕΛΑΣ για την ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης, εκφράζοντας την ελπίδα οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αστυνομία που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως η σύλληψη των κατηγορουμένων αποτελεί μια μικρή δικαίωση για την οικογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή ο θάνατος της συζύγου του να είναι «ο τελευταίος αθώος θάνατος από τέτοια γεγονότα μίσους και μισαλλοδοξίας».

Αναφερόμενος στις δραματικές στιγμές της επίθεσης, ο Παναγιώτης Νέστορας παραδέχθηκε ότι ακόμη δυσκολεύεται να μιλήσει για όσα συνέβησαν τονίζοντας ότι η απώλεια της συζύγου του εξακολουθεί να είναι αβάσταχτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη.

Όπως είπε, η υγεία της παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και εκτίμησε ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αν και θα χρειαστεί να συνεχίσει την αποθεραπεία της υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο ίδιος υιοθέτησε πλήρως το δημόσιο μήνυμα της κόρης του, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια δεν επιθυμεί νέους κύκλους βίας.

«Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δίνει κάποιος τον αγώνα του. Η κουβέντα είναι το καλύτερο μέσο, όχι οι επιθέσεις και τα γκαζάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στους ανθρώπους που κατηγορούνται για την επίθεση, ο Παναγιώτης Νέστορας απάντησε με εμφανή συγκίνηση: «Μη με βάζετε σε τέτοιο δίλημμα. Ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια της γυναίκας μου. Απλώς θα τους κοιτούσα και θα τους έλεγα ένα μεγάλο “γιατί;”». Πρόσθεσε πως διατηρεί μέσα του την ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι να ωριμάσουν.