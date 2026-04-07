Παναμάς: Τεράστια φωτιά στη «Γέφυρα της Αμερικής» μετά από ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρο πάνω από τη Διώρυγα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.04.2026) σε βυτιοφόρο καυσίμων που βρισκόταν κοντά σε γέφυρα στη Διώρυγα του Παναμά.

Η τεράστια έκρηξη από το βυτιοφόρο προκάλεσε φωτιά και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Μπαλμπόα, η οποία κατέκαψε τη «Γέφυρα της Αμερικής» στην Πόλη του Παναμά.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η πυρκαγιά οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο της γέφυρας, καθώς οι αρχές αξιολογούσαν τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Η έκρηξη καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνονται οι φλόγες να υψώνονται πέρα και πάνω από τον δρόμο με τους οδηγούς οχημάτων στο σημείο να προσπαθούν να διαφύγουν από το σημείο.

A fire has engulfed the Bridge of the Americas over the Panama Canal

A massive explosion occurred there. The cause was a fuel fire on a tanker passing nearby, which then triggered a domino effect.

One person has been killed, reportedly an oil company worker. Three others were… pic.twitter.com/CTgYsxVe9f — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026

Ως αποτέλεσμα της έκρηξης που σημειώθηκε, τουλάχιστον δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για εντοπισμό πιθανού εγκλωβισμένου.