Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τα ΓΕΛ – Απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους τα θέματα

Απαιτητικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας, με παγίδες και για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική που έπεσαν σήμερα (05.06.2026) στις Πανελλήνιες για τα Γενικά Λύκεια. Ακολουθούν οι σωστές απαντήσεις από το φροντιστήριο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα που έπεσαν στα Λατινικά, στους μαθητές Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Γενικών Λυκείων που μέσω των Πανελληνίων, διεκδικούν μία θέση στις σχολές τις επιθυμίας τους.

Δείτε τις απαντήσεις για τη Χημεία.

Δείτε τις απαντήσεις για την Πληροφορική.

Εκτιμήσεις για τη Χημεία

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Χημείας είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Καλύπτουν σχεδόν όλο μέρος της ύλης.

Πιο αναλυτικά:

Το θέμα Α είναι αναμενόμενο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Στο θέμα Β θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσέξουν τις αιτιολογήσεις τους στο Β3, Β4, Β 5.

Επίσης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο Γ1 που θα το χαρακτηρίζαμε αν και αναμενόμενο θέμα πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια.

Προσοχή απαιτείται και στο Γ3.

Το θέμα Δ επίσης έχει σημεία που απαιτούν εμβάθυνση της ύλης.

Σε γενικές γραμμές τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται ως διαφορετικής φιλοσοφίας από τις προηγούμενες χρονιές που σε κάποια σημεία θα δυσκολέψουν τους υποψηφίους. Κρίνονται δυσκολότερα από τα περσινά.

Παπαμιχαήλ Κατερίνα, Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Εκτιμήσεις για τα Λατινικά

Τα υπό εξέταση κείμενα είναι το 35 και το 49. Οι εκφωνήσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια. Οι μαθητές καλούνται στο πρώτο θέμα να μεταφράσουν συγκεκριμένα αποσπάσματα.

Η εισαγωγή εξετάζεται σε άσκηση κλειστού τύπου, όπως συνηθίζεται, και δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Ακολουθεί η λεξιλογική άσκηση που είναι εύκολη καθώς ζητείται αντιστοίχιση. Οι γραμματικές ασκήσεις και συντακτικές ασκήσεις είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που έχουν μελετήσει με συνέπεια.

Συγκεκριμένα, στις γραμματικές ασκήσεις οι τύποι που ζητούνται καλύπτουν ένα μεγάλος εύρος της ύλης και δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Όσον αφορά το συντακτικό, ζητείται αναγνώριση συντακτικών όρων και δευτερεύουσας πρότασης , σύμπτυξη δευτερεύουσας σε μετοχή, προσδιορισμός του τόπου και εκφορά του σκοπού. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές να έχουν επιτυχία και καλά αποτελέσματα.

Δάβου Μαριάννα, Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Εκτιμήσεις για την Πληροφορική

Τα φετινά θέματα πληροφορικής ήταν τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών και πιθανότατα να δυσκολέψουν τους εξεταζόμενους σε αρκετά σημεία.

Συγκεκριμένα στο θέμα Α οι ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ απαιτούσαν να έχει ο εξεταζόμενος μελετήσει σε βάθος την ύλη, ενώ οι ερωτήσεις θεωρίας και η αντιστοίχιση ήταν σχετικά απλές.

Στο θέμα Β το Β2 έκρυβε μια παγίδα στην μετατροπή.

Το θέμα Γ ήταν αυξημένου βαθμού δυσκολίας και σίγουρα θα προβληματίσει τους υποψήφιους.

Το θέμα Δ εξέταζε βασικές μεθοδολογίες που διδάσκονται, ήταν όμως εκτεταμένο.

Συμπερασματικά, τα θέματα ήταν αυξημένου βαθμού δυσκολίας και εκτεταμένα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

Καππος Παναγιώτης, Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις του τη Δευτέρα (08.06.2026), δίνοντας Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Δείτε το πρόγραμμα των Πανελλήνιων Εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Στο μεταξύ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έδωσαν την Πέμπτη ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Δείτε τα θέματα εδώ.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 16-6-2026: ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.