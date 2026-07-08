Πανελλήνιες 2026: ΕΔΕ για τα θέματα που δόθηκαν σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό που αφορά την εξέταση δύο υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το υπουργείο, αναγνωρίζοντας την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, διευκρινίζει ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ.

Όπως επισημαίνεται, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπεύθυνους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

«Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το περιστατικό αφορά την εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, κατά την οποία φέρεται να δόθηκαν σε μαθητές θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.