Πανελλήνιες 2026: Μαθήτρια «πιάστηκε» με κινητό στο μάθημα της Βιολογίας και μηδενίστηκε

Άδοξα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια μιας μαθήτριας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, όταν έδινε το μάθημα της Βιολογίας σε σχολείο του Aγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτηρητές στο Αγρίνιο διαπίστωσαν ότι η υποψήφια είχε μαζί της κινητό τηλέφωνο μέσα στην αίθουσα, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά από τον κανονισμό των εξετάσεων, αναφέρει το agriniopress.gr.

Μόλις εντοπίστηκε η παράβαση, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τους υπεύθυνους της εξεταστικής διαδικασίας.

Ως αποτέλεσμα, το γραπτό της μαθήτριας μηδενίστηκε, βάζοντας πρόωρο τέλος στην εξέτασή της και στην προσπάθειά της στο συγκεκριμένο μάθημα.