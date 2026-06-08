Πανελλήνιες 2026: Μαθήτρια «πιάστηκε» με κινητό στο μάθημα της Βιολογίας και μηδενίστηκε

Άδοξα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια μιας μαθήτριας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, όταν έδινε το μάθημα της Βιολογίας σε σχολείο του Aγρίνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτηρητές στο Αγρίνιο διαπίστωσαν ότι η υποψήφια είχε μαζί της κινητό τηλέφωνο μέσα στην αίθουσα, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά από τον κανονισμό των εξετάσεων, αναφέρει το agriniopress.gr.
Μόλις εντοπίστηκε η παράβαση, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τους υπεύθυνους της εξεταστικής διαδικασίας.
Ως αποτέλεσμα, το γραπτό της μαθήτριας μηδενίστηκε, βάζοντας πρόωρο τέλος στην εξέτασή της και στην προσπάθειά της στο συγκεκριμένο μάθημα.
Πηγή newsit.gr