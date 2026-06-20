Πανελλήνιες 2026: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία δίνουν σήμερα οι υποψήφιοι – Στις 25 Ιουνίου αναμένονται οι βαθμολογίες

Με τα ειδικά μαθήματα, συνεχίζονται και σήμερα (20.06.2026) οι Πανελλήνιες, με τους υποψηφίους ΕΠΑΛ και ΓΕΛ να δίνουν Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Οι Πανελλήνιες σήμερα θα αρχίσουν στις 10:00 το πρωί ενώ η εξέταση του ειδικού μαθήματος θα διαρκέσει έως 3,5 ώρες.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με τους υποψήφιους να δίνουν Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Ειδικά ή Μουσικά Μαθήματα τόσο για τα ΓΕΛ όσο και για τα ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 25.06.2026 με τους υποψήφιους να δίνουν τελευταίο μάθημα, Ισπανικά.

Στις 25 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στις τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου, έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες βαθμολόγησης των εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Στόχος είναι η έκδοση και ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της επόμενης φάσης της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία για την επιλογή σχολών και τμημάτων.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.