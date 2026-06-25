Πανελλήνιες 2026: Οι συγκινητικές ιστορίες όσων αρίστευσαν – Τα δίδυμα που νίκησαν την ασθένεια που τους καθήλωσε και οι αφηγήσεις πίσω από τα 19άρια

Οι μαθητές που ξεχώρισαν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις δεν πέτυχαν μόνο υψηλές βαθμολογίες. Πίσω από τα μόρια κρύβονται χρόνια προσπάθειας, αμέτρητες ώρες διαβάσματος, άγχος, θυσίες αλλά και όνειρα που πλέον βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους.

Οι μαθητές που αρίστευσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις αποδεικνύουν ότι η επιμονή και η συνέπεια μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία. Οι ιστορίες των μαθητών που «χρίστηκαν» οι πρώτοι των πρώτων, συγκινούν καθώς εκτός από το διάβασμα, είχαν να διαχειριστούν πολλά ζόρια ακόμη μέχρι να δουν τα αποτελέσματα που έκαναν τους κόπους τους να μοιάζουν μακρινοί.

Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα: «Περίμενα πως έχω γράψει καλά, αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό»

Με 19.780 μόρια, η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα βρίσκεται μια ανάσα από την Ιατρική Σχολή, βλέποντας τους κόπους της να ανταμείβονται με τον καλύτερο τρόπο.

Η ίδια δεν έκρυψε την έκπληξή της για τη βαθμολογία της, λέγοντας: «Περίμενα πως έχω γράψει καλά, αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Το σχολείο μάς προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό».

Όπως εξηγεί, η επιτυχία δεν ήρθε μέσα σε λίγους μήνες, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Για εκείνη, η συνέπεια στο διάβασμα ήταν σημαντική, όμως εξίσου σημαντικό ήταν να υπάρχει και χρόνος για ξεκούραση και επαφή με φίλους.

«Σίγουρα βοηθάει το συστηματικό διάβασμα, αλλά το Σάββατο χρειάζεσαι μια έξοδο και να συναναστρέφεσαι με φίλους», ανέφερε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους επόμενους υποψηφίους.

Η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο: «Δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων»

Σπουδαία επιτυχία πέτυχε και η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια και ετοιμάζεται κι εκείνη να ακολουθήσει το όνειρό της, την Ιατρική.

Μιλώντας για το αποτέλεσμα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας: «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων».

Η ίδια περιγράφει το σχολείο της ως ένα δεύτερο σπίτι, αφού βρέθηκε στις ίδιες αίθουσες από το προνήπιο μέχρι και την αποφοίτησή της από το Λύκειο. Όπως λέει, αισθάνεται υπερήφανη που κατάφερε να πετύχει τον στόχο της βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις, αλλά και στις γνώσεις και τα εφόδια που της πρόσφερε το σχολείο της.

Η Μαρία-Μιχαέλα ευχαρίστησε θερμά τους καθηγητές της για τη στήριξη που της παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην οικογένειά της. Ευχαρίστησε τους γονείς της, τη γιαγιά της και τον νονό της για την αγάπη, την υπομονή και την αμέριστη συμπαράσταση που της έδωσαν σε κάθε βήμα αυτής της δύσκολης διαδρομής.

Κλείνοντας, έστειλε ένα όμορφο μήνυμα προς όλους τους συμμαθητές της, ευχόμενη καλή σταδιοδρομία και τονίζοντας ότι κάθε υποψήφιος αξίζει συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κατέβαλε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εξετάσεων.

Τα δίδυμα αδέλφια από την Ηλεία που νίκησαν την ασθένεια και πέτυχαν το όνειρό τους

Ανάμεσα στις ιστορίες που ξεχώρισαν στις φετινές Πανελλαδικές, ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί εκείνη των δίδυμων αδελφών Γιάννη και Σταύρου Παπαδάτου από το Βούναργο του Δήμου Πύργου. Οι δύο μαθητές δεν χρειάστηκε να ξεπεράσουν μόνο το άγχος των εξετάσεων, αλλά και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να τους στερήσει την ευκαιρία να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Παρά τις δυσκολίες, τα δύο αδέλφια κατάφεραν να συγκεντρώσουν εξαιρετικές βαθμολογίες. Ο Γιάννης πέτυχε 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340 μόρια, με στόχο πλέον να περάσουν στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Πάτρα.

Η ασθένεια που άλλαξε τα πάντα

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Οκτωβρίου, όταν και οι δύο εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Λίγες ημέρες αργότερα η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα στα πόδια και έντονους πόνους στα γόνατα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ακόμη και να περπατήσουν.

«Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου δύο μήνες», λέει ο Γιάννης, ενώ ο Σταύρος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Για δύο μαθητές που βρίσκονταν στην πιο κρίσιμη χρονιά της ζωής τους, όλα έμοιαζαν να καταρρέουν.

Ο ένας έγινε δύναμη για τον άλλον

Αντί όμως να εγκαταλείψουν, τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την προσπάθεια.

«Διαβάζαμε μαζί, καθόμασταν δίπλα-δίπλα, βοηθούσε ο ένας τον άλλον και λύναμε μαζί τις απορίες μας», περιγράφει ο Γιάννης.

Ο Σταύρος θυμάται τις δύσκολες στιγμές που έζησαν.

«Υπήρχαν φορές που εκεί που μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα, μετά από λίγο πάλι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Όταν προκύπτουν θέματα υγείας, το διάβασμα έρχεται δεύτερο. Παρ’ όλα αυτά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε», τονίζει και συμπληρώνει: «…γενικά είχαμε θέσει χαμηλούς στόχους. Λέγαμε ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καταφέρουμε. Τελικά όλα πήγαν καλά».

Η στήριξη που τους κράτησε όρθιους

Οι δύο μαθητές δεν ξεχνούν όσους στάθηκαν δίπλα τους. Το σχολείο τους προσαρμόστηκε στις ανάγκες τους, μεταφέροντας τα μαθήματα σε αίθουσες του ισογείου όταν δεν μπορούσαν να ανέβουν σκάλες, ενώ οι καθηγητές τους στάθηκαν δίπλα τους τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά.

Την ίδια στιγμή, η τηλεκπαίδευση από το φροντιστήριο αποδείχθηκε πολύτιμη.

«Κάναμε όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως και δεν μείναμε πίσω στην προετοιμασία μας», αναφέρει ο Σταύρος.

Η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία

Τα δύο αδέλφια εξηγούν πως η επιτυχία τους βασίστηκε στη συνέπεια που είχαν χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν περιορίζονταν μόνο στα εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά αγαπούσαν γενικότερα τη γνώση.

«Μέχρι και πέρυσι διαβάζαμε Αρχαία, ασχολούμασταν με το συντακτικό και μας ενδιέφερε ιδιαίτερα η Φιλοσοφία», λέει ο Γιάννης, δείχνοντας πως το διάβασμα για εκείνους δεν ήταν απλώς μια υποχρέωση.

Το βόλεϊ τους βοήθησε να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Καθώς η υγεία τους άρχισε να βελτιώνεται, σημαντικό ρόλο στην επιστροφή τους στην καθημερινότητα έπαιξε και ο αθλητισμός. Η συμμετοχή τους στη σχολική ομάδα βόλεϊ τούς βοήθησε να δυναμώσουν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, αφήνοντας πίσω μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους.

Μια ιστορία που ξεπερνά τις Πανελλαδικές

Η ιστορία του Γιάννη και του Σταύρου δεν είναι μόνο μια ιστορία υψηλών βαθμολογιών. Είναι μια ιστορία επιμονής, δύναμης και πίστης ότι ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα, η προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση.

Οι βαθμολογίες τους αποτελούν το επιστέγασμα ενός δύσκολου αγώνα, που δεν δόθηκε μόνο πάνω από τα βιβλία, αλλά και απέναντι σε μια σοβαρή δοκιμασία υγείας. Και ίσως γι’ αυτό η επιτυχία τους έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Ο Θεμιστοκλής Βανταράκης: Ξεπέρασε το άγχος και πέτυχε 19.500 μόρια

Με 19.500 μόρια, ο Θεμιστοκλής Βανταράκης συγκαταλέγεται στους αριστούχους των φετινών Πανελλαδικών, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει ακόμη ποια σχολή θα δηλώσει πρώτη. Όπως λέει, σκέφτεται ανάμεσα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Χημικό και στη Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Περιγράφοντας τη χρονιά της προετοιμασίας, παραδέχεται ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν ήταν το διάβασμα, αλλά το άγχος.

«Είμαι αγχώδες άτομο, αλλά είχα μεγάλη υποστήριξη και από την οικογένειά μου και από τους καθηγητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και τελικά κατάφερα να αποβάλω λίγο όλο αυτό το άγχος».

Μάλιστα, θυμάται πως υπήρξε μια περίοδος που οι επιδόσεις του δεν ήταν αυτές που περίμενε.

«Υπήρξε μία περίοδος που δεν είχα τόσο καλές επιδόσεις σε κάποια μαθήματα, όπως στην έκθεση και στην φυσική, όπου δεν ξέρω αν οφειλόταν στην απουσία διαβάσματος. Πιο πολύ αγχωνόμουν να γράψω στο φροντιστήριο. Όμως, έπειτα από μία συζήτηση που είχα με τον υπεύθυνο καθηγητή, με βοήθησε πάρα πολύ, μου έδωσε την ώθηση να συγκεντρωθώ και πάλι και έτσι απέβαλα αυτό το άγχος».

Η Μαρία-Παναγιώτα Μπαμπαλή: «Η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ένα πολύ όμορφο λειτούργημα»

Η Μαρία-Παναγιώτα Μπαμπαλή συγκέντρωσε 19.440 μόρια και βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του μεγάλου της στόχου, που δεν είναι άλλος από την Ιατρική Σχολή.

Όπως εξηγεί, η απόφασή της είχε παρθεί από πολύ μικρή ηλικία.

«Έχω επιλέξει την Ιατρική, διότι από πολύ μικρή ηλικία είχα αποφασίσει να προσφέρω στον τομέα της υγείας. Πιστεύω ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ένα πολύ όμορφο λειτούργημα και καλώς εχόντων των πραγμάτων είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρω».

Η ίδια περιγράφει μια απαιτητική αλλά όμορφη χρονιά, καθώς, παρά την πίεση, ένιωθε ότι είχε δίπλα της ανθρώπους που την στήριζαν σε κάθε βήμα.

«Η τελευταία χρονιά είχε πίεση, ωστόσο είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον περίγυρό μου, από τους καθηγητές μου και από τους συμμαθητές μου. Ένιωθα πολύ προστατευμένη στο περιβάλλον μου. Ταυτόχρονα, επειδή είμαι αισιόδοξη, κατάφερα να διαχειριστώ πολύ καλά την προετοιμασία. Γιατί πάντα ήμουν χαρούμενη με αυτό που έκανα και με ενδιέφεραν αυτά που διάβαζα. Είχα πίεση, αλλά παράλληλα είχα και χαρά, γιατί δούλευα προς έναν υψηλότερο στόχο».

Ο Αλέξανδρος Χοτζάλλι: «Η επιτυχία απαιτεί και ισορροπία»

Με 19.080 μόρια, ο Αλέξανδρος Χοτζάλλι από τη Θεσσαλονίκη βλέπει πλέον τον στόχο του να πλησιάζει, καθώς επιθυμεί να σπουδάσει στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η επιτυχία δεν έρχεται μόνο μέσα από το συνεχές διάβασμα, αλλά και από τη σωστή ισορροπία στην καθημερινότητα.

«Η επιτυχία απαιτεί και ισορροπία. Φρόντιζα λοιπόν να ξεκουράζω το μυαλό μου και να βγαίνω με τους φίλους μου. Πέραν από το φροντιστήριο και το σχολείο διάβαζα περίπου τέσσερις ώρες τη μέρα προκειμένου να βγάλω την ύλη, όπως ήθελα».

Παράλληλα, στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους στις φετινές εξετάσεις.

«Τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Όσοι δεν πέτυχαν τον στόχο τους μπορούν να δώσουν ξανά πανελλαδικές και σίγουρα όταν θέλει κανείς, θα βρει τον δρόμο του. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και επιλογές».

Όσο για το μέλλον, δηλώνει πως σκέφτεται σοβαρά να εργαστεί στο εξωτερικό.

«Δυστυχώς στην Ελλάδα οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι, σε σύγκριση με αυτούς τους εξωτερικού».

Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος με τα 19.800 μόρια: «Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου»

Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος είναι ένας από τους κορυφαίους αριστούχους των φετινών Πανελλαδικών, καθώς συγκέντρωσε 19.800 μόρια και βρίσκεται πολύ κοντά στην εισαγωγή του στη Σχολή Μηχανολόγων – Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία έχει θέσει ως μεγάλο του στόχο.

Η αγάπη του για τη Φυσική γεννήθηκε ήδη από την Α΄ Λυκείου και, όπως εξηγεί, αυτή ήταν που τον οδήγησε στην επιλογή της συγκεκριμένης σχολής.

«Από την πρώτη Λυκείου λάτρευα την φυσική και ήθελα να ασχοληθώ με μία σχολή που είχε πολύ φυσική και μαθηματικά», λέει και προσθέτει: «Αρχικά σκεφτόμουν να πάω στο Φυσικό, αλλά ψάχνοντας σε πρόγραμμα σπουδών κατάλαβα ότι η σχολή Μηχανολόγων – Αεροναυπηγών μού ταιριάζει περισσότερο. Επίσης, έχω επηρεαστεί από τον αδερφό της γιαγιάς μου, ο οποίος ήταν και αυτός αεροναυπηγός. Τον έχω σαν πρότυπό μου, αν και δυστυχώς δεν το γνώρισα ποτέ, γιατί απεβίωσε πριν γεννηθώ. Έχω ακούσει πολλά για αυτόν και τον νιώθω σαν έναν ήρωά μου».

«Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου»

Παρότι η Γ’ Λυκείου είναι για τους περισσότερους μαθητές μια χρονιά γεμάτη πίεση, ο Ανδρέας τη θυμάται με ιδιαίτερη αγάπη.

«Ήταν η καλύτερη της ζωής μου», λέει χαρακτηριστικά και εξηγεί: «Αν και σίγουρα υπήρχε έντονη πίεση μαθημάτων και αυστηρό πρόγραμμα, θεωρώ ότι μου έδωσε μία ευκαιρία να διακρίνομαι διαρκώς, να δοκιμάζω τις ικανότητές μου και να γίνομε διαρκώς καλύτερος».

Όπως παραδέχεται, υπήρχαν και μαθήματα που του δημιουργούσαν άγχος.

«Πάντως, είχα ένα συνεχές άγχος με την έκθεση, γιατί είναι ένα απρόβλεπτο μάθημα, όπως επίσης και με την χημεία, διότι ήταν ένα μάθημα το οποίο δεν το είχα δουλέψει πολύ καλά. Έτσι, μου πήρε λίγο καιρό να προσαρμοστώ, αλλά με αρκετή προσπάθεια κατάφερα να μελετήσω όπως πρέπει την χημεία».

«Ο ελεύθερος χρόνος είναι εξίσου σημαντικός με το διάβασμα»

Ο Ανδρέας πιστεύει πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν πολλοί υποψήφιοι είναι ότι εγκαταλείπουν κάθε προσωπική στιγμή, θεωρώντας πως μόνο το πολύωρο διάβασμα οδηγεί στην επιτυχία.

Όπως λέει, φρόντιζε πάντα να έχει χρόνο για ξεκούραση και αποφόρτιση, ακόμη και τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις.

«Τα περισσότερα παιδιά, και το θαυμάζω αυτό, διαβάζουν όσο περισσότερες ώρες μπορούν, γιατί έχουν άγχος, νιώθουν πίεση και έχουν βάλει στόχους στους οποίους είναι αφοσιωμένοι. Ωστόσο αγνοούν τον ελεύθερο χρόνο, που θεωρώ ότι είναι ίσως και πιο σημαντικός από το διάβασμα. Και τούτο διότι ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει χρόνο να διώχνει το άγχος, να κάνει κάτι που του αρέσει, να μπορεί να είναι λίγο ο εαυτός του και όχι μόνο ένας καλός μαθητής».

Και συνεχίζει: «Εγώ, αν και είχα αυστηρό πρόγραμμα, φρόντιζα πάντα, να έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις πανελλαδικές και ανάμεσα στα μαθήματα φρόντιζα να διαβάζω λιγότερο, δηλαδή πριν από κάθε εξεταζόμενο μάθημα φρόντιζα το απόγευμά μου να είναι ελεύθερο για να μπορώ να ηρεμήσω, να αποφορτιστώ από το άγχος και να πάω με όρεξη να γράψω».

Το μήνυμά του στους επόμενους υποψηφίους

Ο αριστούχος των Πανελλαδικών θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα στα παιδιά που θα διαγωνιστούν την επόμενη χρονιά, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν πρέπει να γίνουν ολόκληρη η ζωή τους.

«Να έχουν ελεύθερο χρόνο, να ξεκουράζονται, να μην αγχώνονται, να μην πιέζονται με τα μαθήματα να συνεχίσουν να ασχολούνται με το χόμπι τους και να είναι ο εαυτός τους».

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως η αξία ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται από έναν βαθμό. «Η αξία ενός παιδιού δεν είναι η επίδοσή του σε ένα μάθημα, είναι πολύ περισσότερα από αυτό». Και καταλήγει με μια συμβουλή που προέρχεται από τη δική του εμπειρία: «Ακόμα και μία αποτυχία, δεν πρέπει να προκαλέσει απογοήτευση, γιατί και εγώ είχα φέτος αποτυχίες, διότι υπήρξαν διαγωνίσματα που δεν έγραψα καλά, αλλά αυτό που έκανα είναι ότι δεν άφησα να με κρατήσουνε πίσω και να μου ρίξουν την ψυχολογία».

«Όλα τα παιδιά έχουν αξία που ξεπερνά το διάβασμα και τις επιδόσεις στα μαθήματα, για αυτό πρέπει να πιστεύουν πραγματικά στον εαυτό τους και να φροντίζουν να τον αγαπούν».

Ηλιάνα Γκόγκα: «Θέλω να προσφέρω στο συνάνθρωπο»

Η Ηλιάνα Γκόγκα συγκέντρωσε 19.600 μόρια και στόχος της είναι να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ «η Ιατρική είναι ένα επάγγελμα που με ενδιαφέρει και ειδικότερα ο τομέας της Ψυχιατρικής, γιατί θέλω να προσφέρω στο συνάνθρωπο, αφού αυτό είναι το όνειρό μου».

Τα δίδυμα από την Ρόδο και την Ηλεία και ο Ανδρέας με τα 19.800 μόρια: «Να μην βάλετε παύση στην καθημερινότητα λόγω των Πανελλαδικών»

Μιλώντας για την προετοιμασία που έκανε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είπε ότι «δεν ήταν ιδιαίτερα αγχωτική η τελευταία χρονιά στο Λύκειο, όπως θα πίστευαν πολλοί άνθρωποι, απλά χρειάζεται πολλή ψυχραιμία, μία καλή βάση και εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου και τους καθηγητές σου». Ακόμη, αναφέρει ότι «αυτή η χρονιά ήταν λίγο πιεστική ως προς το χρόνο, αλλά δεν ήταν ένα συνεχόμενο άγχος».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «αντιμετώπισα δυσκολίες προς το τέλος, δηλαδή όσο πλησίαζε η ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών, γιατί είναι η πίεση του χρόνου, νιώθεις ότι θέλεις πιο πολύ χρόνο να προετοιμαστείς, να κάνεις επαναλήψεις, δηλαδή μετά το Πάσχα ήταν η χρονική περίοδος που ένιωσα ιδιαίτερα άγχος».

Όσον αφορά στον ελεύθερο χρόνο της, η Ηλιάνα Γκόγκα αναφέρει ότι «είχα ελεύθερο χρόνο, κυρίως στην αρχή της χρονιάς, αλλά όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις ο χρόνος αυτός μειωνόταν». Πάντως, όπως συμπληρώνει, «είχα χρόνο να ξεκουράζομαι, να μιλάω με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου».

Σχετικά με τους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές την επόμενη χρονιά, τους συμβουλεύει, «να έχουν πίστη στον εαυτό τους και στην προσπάθειά τους, να κάνουν αυτό που θα έχει αποτέλεσμα για τους ίδιους, να νιώθουν σίγουροι και να μη συγκρίνονται με τα άλλα παιδιά».

Αρτεμισία Παπαδοπούλου: «Ήλπιζα σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά μέχρι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες δεν μπορούσα να είμαι βέβαιη»

Με 19.240 μόρια, στο ανθρωπιστικό πεδίο, η Αρτεμισία Παπαδοπούλου, από το ΓΕΛ Βελβεντού, είναι από τους πρώτους σε επιδόσεις στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Η νεαρή κοπέλα μίλησε στο Kozanimedia και είπε ότι «Ήλπιζα σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά μέχρι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες δεν μπορούσα να είμαι βέβαιη.

Εξάλλου, τα μαθήματα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, στα οποία εξετάστηκα, μπορούν εύκολα να παρουσιάσουν μεγάλες αποκλίσεις (ιδίως τα Αρχαία ακόμα και η Ιστορία), ενώ η Έκθεση είναι πάντα ο αστάθμητος παράγοντας. Αυτό καθιστά τις πολύ υψηλές βαθμολογίες δυσεπίτευκτες για την θεωρητική κατεύθυνση, γι’ αυτό και η χαρά μου μετά τα αποτελέσματα είναι ακόμα μεγαλύτερη».

Ρόδος: Τα δίδυμα αδέρφια που έγραψαν πάνω από 19.300 μόρια

Δύο δίδυμα αδέλφια από τη Ρόδο συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, έχοντας διαφορά μόλις 63 μορίων. Πρόκειται για τον Γιάννη και την Άννα Παπαοικονόμου, μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής Ρόδου. Ο Γιάννης Παπαοικονόμου συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο πεδίο των Θετικών Σπουδών, με στόχο την εισαγωγή του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ η δίδυμη αδελφή του ‘Αννα, συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των Σπουδών Υγείας και πλέον βάζει πλώρη για την Ιατρική Σχολή.

Τα δίδυμα από την Ρόδο και την Ηλεία και ο Ανδρέας με τα 19.800 μόρια: «Να μην βάλετε παύση στην καθημερινότητα λόγω των Πανελλαδικών»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης χαρακτήρισε τη χρονιά της προετοιμασίας ευχάριστη, παρά την πίεση των εξετάσεων, τονίζοντας πως η στήριξη από καθηγητές, φίλους και οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο. «Οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Είναι ένας χρόνος προσπάθειας που ανταμείβεται με περισσότερες επιλογές για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, ο ίδιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον χώρο της ηλεκτρολογίας, των υπολογιστών και του προγραμματισμού, αν και δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στην επιλογή του.

Από την πλευρά της, η Άννα περιέγραψε τη σχολική χρονιά ως μια φυσιολογική με λίγη περισσότερη πίεση και λιγότερες ώρες ύπνου, χωρίς όμως να αφήσει το άγχος να κυριαρχήσει. Αν και αρχικά σκεφτόταν τη Φαρμακευτική, πλέον δηλώνει ότι στόχος της είναι η Ιατρική. Στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά, σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: «Να συνεχίσουν να ζουν κανονικά τη ζωή τους. Να μην βάλουν παύση στην καθημερινότητά τους λόγω των Πανελλαδικών. Να βγαίνουν με τους φίλους τους, να περνούν χρόνο με την οικογένειά τους και να μην το ζήσουν με υπερβολικό άγχος».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και σε όσους δεν πέτυχαν τους στόχους τους, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μόνο έναν σταθμό στη ζωή. «Το μέλλον είναι ακόμη μπροστά τους. Οι Πανελλήνιες δεν είναι ο τελικός προορισμός και δεν κρίνουν τη ζωή κανενός», σημείωσε.