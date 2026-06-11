Παξοί: Συναγερμός στο λιμάνι για φωτιά σε τουριστικά σκάφη – Πυκνή μαύροι καπνοί και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στους Παξούς για φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικά σκάφη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Πέμπτη 11.06.2026, σε τουριστικά σκάφη στους Παξούς και προκάλεσε πανικό, και την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με τις δυνάμεις που επιχειρούν να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της και σε άλλα σκάφη που βρίσκονται κοντά.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που δείχνουν τους πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν «καταπιεί» το λιμάνι των Παξών.

Λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες του ενός τουριστικού σκάφους είχαν ήδη αποβιβαστεί. Το πλοίο εκτελούσε το ημερήσιο δρομολόγιο από την Πάργα προς τους Παξούς και οι επιβάτες δεν κινδύνευσαν από το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μεταβαίνουν από την Ηγουμενίτσα προκειμένου να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχει φόβος οι φλόγες να επεκταθούν και σε άλλα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν μόλις η κατάσταση τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.