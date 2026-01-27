ΠΑΟΚ: Ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία του 1999 στα Τέμπη

Το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, ξύπνησε μνήμες από το τροχαίο της 4ης Οκτωβρίου 199, όταν σκοτώθηκαν έξι παιδιά σε δυστύχημα στα Τέμπη, γυρίζοντας από αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

Το τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε 77 οπαδούς του ΠΑΟΚ, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι στην προσπάθειά του να κάνει προσπέραση και ανατράπηκε πέφτοντας σε χαντάκι, σκορπώντας το θάνατο στους φιλάθλους, καθώς και στον οδηγό του δεύτερου οχήματος. Λίγη ώρα νωρίτερα, στο Βελεστίνο, έγινε στάση, όπου αποβιβάστηκαν κάποιοι και πήρε το τιμόνι στα χέρια του ο 19χρονος γιος του ιδιοκτήτη.

Από τα συντρίμμια του λεωφορείου ανασύρθηκαν νεκροί οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 χρόνων), Δημήτριος Ανδρεαδάκης (25 χρόνων), Χριστίνα Τζιόβα (18 χρόνων), Αναστάσιος Θέμελης (22 χρόνων), Γεώργιος Γκανάτσιος (22 χρόνων), Κυριάκος Λαζαρίδης (17 χρόνων), καθώς και o Αστέριος Αγκζιώτης (68 χρόνων), ο οδηγός του μικρού φορτηγού που κατευθυνόταν προς τη Λάρισα. Και οι 6 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήταν μέλη του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού.

