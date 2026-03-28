Παπάς και παπαδιά «αρπάχτηκαν» στα Τρίκαλα – Πήγαν στο αστυνομικό τμήμα

Στο τμήμα κατέληξε ένας ιερέας και η πρεσβυτέρα του μετά από καυγά που είχαν μεταξύ τους στο σπίτι τους στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, επεισόδιο μεταξύ ιερέα και της συζύγου του σημειώθηκε σε χωριό του νομού Τρικάλων, όπου υπηρετεί ο ίδιος.

Η πρεσβυτέρα φέρεται να προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα και να κατήγγειλε ότι δέχτηκε χαστούκι από τον σύζυγό της, με αποτέλεσμα ο ιερέας να προσαχθεί.

Από την πλευρά του, ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγός του τον κλώτσησε κατά τη διάρκεια του καυγά.

Τελικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, προκειμένου να αποφευχθεί η σύλληψη και η κράτησή τους.