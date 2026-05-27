Παπαστεργίου: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τις 1.000 νέες κάμερες στους δρόμους – Τέλος στα σενάρια για «φωτογραφικές» προκηρύξεις

Σε μια καθοριστική κίνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην οδική ασφάλεια προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον πολυαναμενόμενο διαγωνισμό για τις κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας.

Ο κ. Παπαστεργίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (27/05/2026) στον Real FM, ανακοίνωσε πως η νέα, επικαιροποιημένη προκήρυξη για τις κάμερες που αφορούν στην οδική ασφάλεια, θα βρίσκεται «στον αέρα» έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, επιλέγοντας την οδό της άμεσης θεραπείας των τεχνικών όρων αντί για μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που θα κρατούσε το έργο «παγωμένο» για μήνες.

Η απόφαση για προσωρινή απόσυρση της αρχικής προκήρυξης ελήφθη μετά την κατάθεση τριών ενστάσεων στην αρμόδια αρχή (ΕΑΔΗΣΥ), παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές, με 19 οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Ο υπουργός εξήγησε πως ορισμένα από τα αιτήματα των ενδιαφερομένων κρίθηκαν βάσιμα και προτιμήθηκε η ολιγοήμερη αναβολή προκειμένου να θωρακιστεί πλήρως ο διαγωνισμός.

Απαντώντας μάλιστα στις αιτιάσεις περί «φωτογραφικών» διατάξεων, υπογράμμισε πως ο μεγάλος αριθμός των 19 συμμετεχόντων αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για τον ανοιχτό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα της διαδικασίας, καθώς οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί εξ ορισμού περιορίζουν τη συμμετοχή σε ελάχιστους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει σε πρώτη φάση την τοποθέτηση και συντήρηση 1.000 καμερών σε κομβικά σημεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Ωστόσο, το έργο έχει προβλέψει και τις μελλοντικές ανάγκες, περιλαμβάνοντας μια προαίρεση για επιπλέον 1.000 κάμερες σε ορίζοντα πενταετίας ή δεκαετίας.

Η επιλογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, καθιστώντας αδύνατη την πρόβλεψη των τεχνικών δυνατοτήτων που θα είναι διαθέσιμες μετά από μερικά χρόνια.

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το ευρύτερο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών, όπου οι συνεχείς προσφυγές εταιρειών λειτουργούν συχνά ως τροχοπέδη για κρίσιμα έργα εθνικής σημασίας.

Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο παραμένει ανενεργό για πάνω από ένα χρόνο λόγω νομικών εμπλοκών, παρότι το Δημόσιο δικαιώνεται σε κάθε επίπεδο.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη ανάληψης ευθυνών από όλες τις πλευρές, επισημαίνοντας ότι όταν διακυβεύεται η ασφάλεια των πολιτών, οι καθυστερήσεις για λόγους εντυπώσεων ή τακτικής είναι ανεπίτρεπτες.

Συνδέοντας το θέμα με τις ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις, ο υπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη που παρουσιάστηκε χθες (26/05/2026) στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το νέο πλαίσιο, εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή οδηγία AI Act, θέτει σαφή όρια στη χρήση της τεχνολογίας, απαγορεύοντας ρητά το profiling και τη βαθμολόγηση πολιτών, καθώς και την αυτόματη βιομετρική ανάλυση συναισθημάτων σε δημόσιους χώρους.

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας, πάντα όμως υπό ένα αυστηρό πλέγμα προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πολιτών.