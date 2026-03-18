Πατήσια: Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη – Πέταξε μαχαίρι και προσπάθησε να διαφύγει

Στη σύλληψη ενός 27χρονου τράπερ προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (18.03.2026) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από καταδίωξη με μοτοσικλέτες στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και κινούνταν επί της οδού Καυταντζόγλου στην περιοχή των Πατησίων, οι οποίοι δεν σταμάτησαν στο σήμα των αρχών να σταματήσουν.

Οι αναβάτες, ωστόσο, προσποιήθηκαν ότι δεν αντιλήφθηκαν την εντολή και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να τους ακινητοποιούν τελικά στην οδό Δημητρίου Ράλλη, στα Πατήσια.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, μάλιστα, οι δύο άνδρες πέταξαν στο οδόστρωμα ένα μαύρο αντικείμενο, προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή τους.

Πρόκειται για μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, το οποίο επιχείρησαν να απορρίψουν.

Όπως διαπιστώθηκε, κατά τη σύλληψή τους, οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν ένας 26χρονος, ενώ συνεπιβάτης ο 27χρονος τράπερ, ο οποίος φέρεται να έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και για απείθεια.