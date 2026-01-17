Πατρινό καρναβάλι 2026: Ξεκίνησε η λαμπερή τελετή έναρξης – Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους

Το πιο διάσημο καρναβάλι της Ελλάδας είναι γεγονός με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στην Πάτρα για τις Απόκριες.

Η Πάτρα μπαίνει και επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς για το 2026. Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει απόψε με την τελετή έναρξης του καρναβαλιού στην πλατεία Γεωργίου, η οποία έχει κατακλυστεί από πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας.

Το φετινό θέμα της έναρξης είναι «Βγες από την Οθόνη» και, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, δίνει έμφαση στη συλλογικότητα, στη ζωντανή συμμετοχή και στην αξία της φυσικής παρουσίας.

Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Διονύσης Μπάστας, με τη συμμετοχή περίπου 300 ατόμων.

Δείτε live την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων

Η παράσταση ξεδιπλώνεται σε τρία βασικά μέρη: αρχικά, ένα αφηγηματικό και μουσικό άνοιγμα που «ξυπνά» το κοινό, στη συνέχεια η προβολή της συλλογικής δράσης της πόλης, των ομάδων και των φορέων, και τέλος η κορύφωση με έντονο γιορτινό παλμό και ενεργή συμμετοχή όλων.