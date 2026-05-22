Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες, το κόμμα μετατοπίζει τη συζήτηση από τη δίκη»

Ο Παύλος Ασλανίδης μίλησε για την είσοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική αρένα και επίσημα από χθες Πέμπτη (21.05.2026) που έγινε η παρουσίαση και ανέφερε πως «από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες».

Ο Παύλος Ασλανίδης άσκησε σκληρή κριτική για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μιλώντας στον FM100, σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του πως το κόμμα μετατοπίζει τη συζήτηση από τη δίκη, σημειώνοντας ότι «αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού».