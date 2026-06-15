Πειραιάς: Άφηναν κώνους και μηχανές στον δρόμο για να πιάνουν θέσεις πάρκινγκ – Συνελήφθη παρκαδόρος και υπεύθυνος καταστήματος

Με χειροπέδες στα χέρια κατέληξαν δύο άνδρες ηλικίας 47 και 62 χρόνων που επανειλημμένα έπιαναν παράνομα θέσεις πάρκινγκ σε δρόμους του Πειραιά, αφήνοντας κώνους ή μοτοσικλέτες που στη συνέχεια τις μετακινούσαν.

Η σύλληψη των δύο ανδρών ήρθε μετά από καταγγελίες πολιτών που είχαν αγανακτήσει με την δράση τους. Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, ο 47χρονος παρκαδόρος επιχείρησης έπαιρνε τα οχήματα των πελατών και τα στάθμευε σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πεζοδρόμια, αφού πρώτα είχε εξασφαλίσει τις θέσεις parking βάζοντας τους κώνους ή τις μοτοσικλέτες.

Όταν εν τέλει επέστρεφε τα οχήματα στους ιδιοκτήτες, τους ζητούσε το ανάλογο αντίτιμο, χωρίς καν να εκδίδει απόδειξη.

Μαζί του συνελήφθη και ο 62χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ελέγχων από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για παρόμοιες παραβάσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση το επόμενο διάστημα.