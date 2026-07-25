Πειραιάς: «Έχασα τις αισθήσεις μου, όταν συνήλθα, πανικοβλήθηκα» λέει ο οδηγός της μηχανής που τραυματίστηκε από σκαλωσιά

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε όταν καταπλακώθηκε από τμήματα μεταλλικής σκαλωσιάς, σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά, περιέγραψε ο τραυματίας οδηγός μηχανής.

Η κατασκευή κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της θεομηνίας που έπληξε την Αττική χτες (24.07.2026), την ώρα που ο διανομέας φαγητού διέσχιζε με το μηχανάκι του τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα αιχμής, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Πειραιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τμήματα της σκαλωσιάς και μεταλλικές λαμαρίνες κατέληξαν στο οδόστρωμα, εγκλωβίζοντας τον οδηγό κάτω από τα συντρίμμια.

Οι κραυγές αγωνίας του, όπως έχουν καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, συγκλονίζουν. «Βοήθεια! Βοήθεια!», ακούγεται να φωνάζει, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή σπεύδουν προς το σημείο.

Ο Αντώνης Γιώργης, ο οδηγός της μηχανής ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του, μίλησε στο Star και περιέγραψε όσα συνέβησαν από τη στιγμή της κατάρρευσης.

Όπως είπε, έχασε αρχικά τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τη μεταλλική κατασκευή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι είχε συμβεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν.

«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήμουν», ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων του Star.