Πειραιάς: Συνελήφθη 20χρονη με κοκαΐνη σε πλοίο

Στη σύλληψη μιας 20χρονης προχώρησε το Λιμενικό του Πειραιά όταν μετά από έλεγχο βρέθηκε να έχει μαζί της κοκαΐνη. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή της νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 52,5 γραμμαρίων. Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η 20χρονη εντοπίστηκε και πιάστηκε με την κοκαΐνη κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα του Πειραιά, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.

Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση δύο κινητών τηλεφώνων, ενώ η ναρκωτική ουσία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας στην παράνομη αγορά υπερβαίνει τα 2.600 ευρώ.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που διενεργεί το Λιμενικό Σώμα στους επιβατικούς σταθμούς και στα πλοία της ακτοπλοΐας κατά την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, όταν η επιβατική κίνηση προς τα νησιά καταγράφει σημαντική αύξηση.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.