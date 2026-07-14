Πειραιάς: «Το κορίτσι μου το έχασα» – Κατέρρευσε η μητέρα της 27χρονης μετά την τραγωδία με το ζευγάρι στο γκαράζ

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο Πειραιάς, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τρίτης 14.07.2026 με τον Πειραιά να συγκλονίζεται από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει θλίψη και πολλά ερωτήματα για το πώς χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι.

Το δράμα αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, όταν ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο γκαράζ και αντίκρισε τον γιο του και τη σύντροφό του μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως το πλήρωμά του δεν μπορούσε πλέον να προσφέρει βοήθεια και διαπίστωσε τον θάνατο των δύο νέων.



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Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν σπαρακτικές. Οι φωνές των γονιών ακούστηκαν σε ολόκληρη τη γειτονιά, ενώ η μητέρα της νεαρής γυναίκας κατέρρευσε μπροστά στο γκαράζ όπου είχε βρεθεί νεκρή η κόρη της.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην ΕΡΤ όσα άκουσε: «Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά… Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα… Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη».

Άλλος κάτοικος ανέφερε: «Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα… Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του… Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν κλειστή. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει τις Αρχές στο ενδεχόμενο συσσώρευσης καυσαερίων μέσα στον χώρο.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος των δύο νέων προήλθε από αναθυμιάσεις του κινητήρα, οι οποίες πιθανόν πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξήγησε τον κίνδυνο: «Αν μείνει αναμμένος ο κινητήρας για αρκετή ώρα και δε μπορούν να εκτονωθούν τα καυσαέρια στο εξωτερικό περιβάλλον αφού είναι κλειστή η γκαραζόπορτα, τα καυσαέρια θα περάσουν μέσω του κλιματισμού στην καμπίνα, οπότε μπορεί να επέλθει και θάνατος».

Ανάλογη εξήγηση έδωσε και ο μηχανολόγος – μηχανικός Κώστας Λακαφώσης: «Αν βρεθούμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι πια γεμάτος και κορεσμένος από καυσαέρια το ότι πατήσαμε το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού δεν αρκεί για να μας σώσει. Μας προστατεύει τα πρώτα πέντε λεπτά μετά από ώρα η ανακύκλωση του αέρα θα αρχίσει να τραβάει και από το εξωτερικό και από τα καυσαέρια και αναγκαστικά εισπνέουμε τα δηλητηριώδη αέρια».

Ο 28χρονος Ιάσονας ήταν δικηγόρος, γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στον επαγγελματικό του χώρο. Ήταν επίσης ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τους ανθρώπους που τον γνώριζαν να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Η σύντροφός του, Αναστασία, έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον χώρο της δικηγορίας. Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί διαφέρουν ως προς την ακριβή ηλικία της, ωστόσο όλες περιγράφουν μια πολύ νέα γυναίκα που βρισκόταν στην αρχή της ζωής και της καριέρας της.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και εξετάζει την υπόθεση ως ένα τραγικό δυστύχημα. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζεται η προανάκριση ώστε να εξακριβωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

Τις οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν ποια αέρια εισέπνευσαν οι δύο νέοι και πώς ακριβώς έχασαν τις αισθήσεις τους.

Η γειτονιά στην οδό Μήλου παραμένει βουβή από τη θλίψη. Δύο νέοι άνθρωποι, με ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους, χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την ανείπωτη απώλεια.