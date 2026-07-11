Πειραιάς: Τροχαίο με δύο τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με δύο αυτοκίνητα

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στον Πειραιά το απόγευμα του Σαββάτου (11.07.2026). Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Αντιστάσεως, στο ύψος της Πλατείας Ιπποδαμείας.

Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο βρίσκεται στην έξοδο του λιμανιού στον Πειραιά.

Λόγω του περιστατικού υπήρξε κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αστικό λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Τραυματίες είναι οι δύο οδηγοί των ΙΧ.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Τροχαία Πειραιά.