Πειραιάς: 20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε γυναίκα και χτύπησε αυτοκίνητα, μια μηχανή και ένα μαγαζί

Το περιστατικό έγινε στον Πειραιά, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης (10/3/26), με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο που τελικά συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά ο 20χρονος οδηγός, που δεν έχει δίπλωμα παρέσυρε την 67χρονη στο κέντρο του Πειραιά, την τραυμάτισε ελαφρά και την εγκατέλειψε.

Φεύγοντας από το σημείο, έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ στη συνέχεια χτύπησε μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα και ένα κατάστημα, προκαλώντας φθορές. Και πάλι εγκατέλειψε το σημείο…

Κατευθυνόμενος προς την Πειραϊκή, όπου είναι το σπίτι του, έπεσε πάνω σε έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα στα οποία προκάλεσε ζημιές και επίσης εγκατέλειψε το σημείο, μέχρι που λίγο πιο κάτω ακινητοποιήθηκε και το δικό του όχημα.

Οι άντρες της Τροχαίας τον εντόπισαν λίγο πριν το σπίτι του, όπου τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του νεαρού, που δεν ήταν μεθυσμένος, αλλά όπως φάνηκε δεν γνώριζε να οδηγεί, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών και το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.