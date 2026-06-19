Πειραιάς: 30χρονος «πιάστηκε στα πράσα» την ώρα που προσπαθούσε να εξαπατήσει γυναίκα – Της ζήτησε να βάλει κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων

Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε η Αστυνομία στον Πειραιά για απόπειρα απάτης σε βάρος γυναίκας.

Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (15.6.26) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά συνέλαβαν 30χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτες και εκβιάσεις κατ΄επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Ειδικότερα, ο 30χρονος από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικής Αρχής, κάλεσαν γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.

Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της.

Η γυναίκα ενημέρωσε την Αστυνομία και κινήθηκε προς το σημείο που είχε συμφωνήσει, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που ο 30χρονος δράστης παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό και τον ακινητοποίησαν.

Σημειώνεται ότι, ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με συνεργό του.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικών Αρχών ή άλλα πρόσωπα, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν, επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Τα κοσμήματα και χρηματικά ποσά μεταφέρονταν και παραδίδονταν από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης σε άλλο μέλος σε χώρα του εξωτερικού.

Οι δράστες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους, τηλεφωνικές συνδέσεις με διεθνείς κωδικούς κλήσης.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 7.060 ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.