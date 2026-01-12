Περιπέτεια για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε κοπή πίτας ομογενών: «Κακός οιωνός», σχολίασε

Ίσως όχι και με τους καλύτερους οιωνούς, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας ομογενών της Κωνσταντινούπολης, από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, καθώς υπήρξαν κάποιες…αναποδιές.

Η κοπή της πίτας των ομογενών, που σημαδεύτηκε από κάποια απρόοπτα, που σχολίασε και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με μικρή δόση χιούμορ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, η εκδήλωση σημαδεύτηκε από τρία “κακά”.

Το πρώτο ήταν ότι με το που ξεκίνησε η τελετή έγινε διακοπή ρεύματος. Το δεύτερο ήταν πως όταν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που του είχαν δώσει, έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο. Η γκίνια, δεν τελείωσε όμως εκεί καθώς και το δεύτερο μαχαίρι αποδείχθηκε ελαττωματικό, αφού στράβωσε.

«Κακός οιωνός» σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν να ολοκληρώσει την κοπή της πίτας.