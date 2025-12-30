Περιστέρι: Η βασιλόπιτα «γίγας» έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ – Ξεπερνά τα 80.000 κομμάτια, ζυγίζει 10 τόνους και φτάνει τα 100 μέτρα

Για ακόμη μια χρονιά ο Δήμος Περιστερίου έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για την μεγαλύτερη βασιλόπιτα παγκοσμίως! Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός και σήμα κατατεθέν για την μεγαλύτερη περιοχή των δυτικών προαστίων της Αθήνας, η οποία συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Περιστερίου, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά και την αλλαγή του έτους, φόρεσε τα γιορτινά του και φιλοξένησε την Τρίτη (30.12.2025) την κοπή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας της χώρας. Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο, δημιούργησαν μια εντυπωσιακή βασιλόπιτα που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς μετρήθηκαν και μοιράστηκαν στον κόσμο περισσότερα από 80.000 κομμάτια.

Η συγκεκριμένη βασιλόπιτα, ζυγίζει 10 τόνους και είχε έκταση 100 μέτρων, με αποτέλεσμα ο μεγάλος πεζόδρομος στο Περιστέρι, να μετατραπεί σε ένα μέρος γιορτής και χαράς.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 6,2 τόνοι αλεύρι, 2.200 κιλά ηλιέλαιο, 6.500 αυγά, 830 κιλά άχνη, 750 κιλά ζάχαρη, 110 λίτρα κονιάκ και 85 κιλά κανέλα, ποσότητες αρκετές για να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της χώρας, για τη δράση που γίνεται «θεσμός».

Τη «Βασιλόπιτα των Πολιτών» έκοψε ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, παρουσία πλήθους κόσμου από κάθε γωνιά της Αττικής.

Ο «αρχιτέκτονας» αυτής της προσπάθειας, Παναγιώτης Σαχινίδης, Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, μιλώντας για το εγχείρημα, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για το αποτέλεσμα αλλά και τη συνεργασία με τον Δήμο.

«Είμαι ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων, Περιχώρων και είμαστε οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Περιστερίου, τον κύριο Παχατουρίδη και όλο το δήμο και το επιτελείο του -που είναι φοβεροί- για την υλοποίηση αυτής της υπέροχης βραδιάς, που είναι ίσως η μεγαλύτερη πίτα στον κόσμο. Αν δεν είναι στον κόσμο, είναι η πιο γλυκιά σ’ όλο τον κόσμο» ανέφερε ο κ. Σαχινίδης.