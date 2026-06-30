Πετράλωνα: Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος πολυκατοικία 4 ορόφων – Αγωνία στα συντρίμμια

Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς μια πολυκατοικία 4 ορόφων κατάρρευσε, ενώ – αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχαν 4 εγκλωβισμένοι εντός του κτηρίου – εν τέλει οι 3 από αυτούς εντοπίστηκαν από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Ωστόσο, μία ένοικος εξακολουθεί να αγνοείται.

Ήταν λίγο μετά τη 1 όταν το τετραώροφο κτήριο στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα υποχώρησε με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε μία μάζα από μπάζα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δίπλα από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ανέγερση ενός άλλου κτηρίου και γίνονταν εντατικές εργασίες.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τυχόν αγνοούμενων.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.



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Εκπαιδευμένοι σκύλοι βρίσκονται ήδη πάνω από τα συντρίμμια προσπαθώντας να εντοπίσουν το σημείο που μπορεί να βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβέστες απευθύνουν έκκληση σε όλους να κάνουν ησυχία.

Εικόνες που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση ήταν συγκλονιστικές καθώς πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να φωνάζουν: «Που είναι αυτός που έφτιαχνε τα σπίτια; Μπορεί να υπάρχουν εγκλωβισμένοι».

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Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως μια γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο κτήριο εξακολουθεί να αγνοείται. Σημειώνεται πως η γυναίκα δεν απαντά στα τηλέφωνα των συγγενών της.

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Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Μία μηχανή του ΕΚΑΒ και 2 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος έχει λιποθυμήσει.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 30 άνδρες της Πυροσβεστικής με 8 οχήματα. Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

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Σημειώνεται πως στα Πετράλωνα μετέβη και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικούς Σώματος, Αναστάσιος Παππάς, ώστε να συντονίσει τις εργασίες.

To άρθρο Πετράλωνα: Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος πολυκατοικία 4 ορόφων – Αγωνία στα συντρίμμια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr