Πετράλωνα: Σε απόγνωση οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Χάσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε»

Την απόγνωσή τους εκφράζουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Έντεκα ημέρες μετά δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την απομάκρυνση των χαλασμάτων προκειμένου να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια», δηλώνει κάτοικος της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα όπου το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου κατέρρευσε η πολυκατοικία.

Όπως υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Χαρλαύτης, το Δημόσιο δεν έχει αρμοδιότητα για την απομάκρυνση των μπάζων.

«Οι αρμοδιότητες από πλευράς δημοσίου δεν υπάρχουν. Ο υπαίτιος της κατάρρευσης, ο οποίος μένει να διευκρινιστεί γιατί η δικογραφία είναι ανοιχτή, αυτός οφείλει να απομακρύνει και τα μπάζα και να προχωρήσει στις αποκαταστάσεις και ό,τι άλλο βγάλει το δικαστήριο».

Το έργο των διορισθέντων από την Εισαγγελία πραγματογνωμόνων δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν καθαριστεί ο χώρος.

Ωστόσο όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο κ. Χαρλαύτης, «τον ρυθμό της απομάκρυνσης των προϊόντων της κατεδάφισης θα τον δείξουν οι πραγματογνώμονες. Αν δεν υπήρχε δικογραφία ανοιχτή θεωρητικά ήταν μία εβδομάδα υπόθεση. Τώρα επειδή υπάρχει διαμάχη θα είναι πιο μακροχρόνια διαδικασία».

Έντεκα ημέρες μετά, οι ένοικοι παραμένουν στα οχήματά τους φυλάσσοντας την περιουσία τους που βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα.

«Χάσαμε ότι είχαμε και δεν είχαμε», λένε.

Ο Εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να βρεθεί μία άκρη στο νήμα των ευθυνών, ενώ έθεσε και ζήτημα υγειονομικών λόγων που επιβάλλουν τον άμεσο καθαρισμό του χώρου.