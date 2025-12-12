Πετράλωνα: 44χρονος κυκλοφορούσε με κάρτα αστυνομικού, πιστόλι και μαχαίρι

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν στα Πετράλωνα έναν 44χρονο αλλοδαπό. Ο άνδρας είχε πάνω του πιστόλι, μαχαίρι, αλλά και μία υπηρεσιακή κάρτα αστυνομικού (!), στην οποία είχε κολλήσει τη φωτογραφία του…

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. βρήκαν στην κατοχή του 44χρονου συλληφθέντα αλλοδαπού στα Πετράλωνα, μεταξύ άλλων, δύο γεμιστήρες με 12 φυσίγγια και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην περιοχή της Ακρόπολης, για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες της 9ης Δεκεμβρίου, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. έκαναν περιπολία.

Εντόπισαν τον 44χρονο να οδηγεί δίκυκλο στην περιοχή των Πετραλώνων.

Τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντόπισαν στην κατοχή του:

– πιστόλι,

– θήκη πιστολιού,

– 2 γεμιστήρες με 12 φυσίγγια και

– αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ακόμα, στην κατοχή του 44χρονου βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος, την οποία είχε χάσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.