Πληθαίνουν οι απόψεις για πρόωρες εκλογές – Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ απειλούν τη δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ

To θέμα των πρόωρων εκλογών εντός του 2026 επανέρχεται έντονα στο πολιτικό προσκήνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή (Σταύρος Παπαντωνίου) ο πρωθυπουργός καλείται να πάρει αποφάσεις μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου καθώς πληθαίνουν στο περιβάλλον του οι φωνές εκείνων που εισηγούνται μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Στη ζυγαριά μπαίνουν, πρωτίστως, η εξέλιξη του πολέμου και το περιβάλλον αβεβαιότητας που προκαλεί στην οικονομία. Στο μέτωπο αυτό, η κυβέρνηση περιμένει να κατασταλάξει και η αντίδραση των Βρυξελλών. Ταυτόχρονα, όμως, τον πολιτικό ορίζοντα σκιάζουν και οι υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, που απειλούν τη δημοσκοπική ανάκαμψη της Ν.Δ. τις τελευταίες εβδομάδες. Ποιες ανησυχίες εκφράζουν εκείνοι που συνηγορούν υπέρ μιας εκλογικής διεξόδου, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Ποια ορόσημα επικαλούνται τα στελέχη που υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η κυβερνητική πορεία τουλάχιστον πριν από το τέλος του χρόνου.

Από τι εξαρτάται ο χρόνος των εκλογών; Η απάντηση του πρωθυπουργού σε αυτό το ερώτημα είναι σαφής, τουλάχιστον δημοσίως: «O χρόνος των εκλογών εξαρτάται από το τέλος της συνταγματικής θητείας μιας κυβέρνησης». Η επιμονή του κ. Μητσοτάκη στον «σταθερό κύκλο» των κυβερνήσεων δεν σημαίνει, όμως, πως τα ίδια τα γεγονότα δεν μπορούν να πυροδοτήσουν δεύτερες σκέψεις. Και αυτές οι σκέψεις τελευταίως «κυοφορούνται» και εντός του Μαξίμου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι οικονομικές επιπτώσεις του, η άνοδος της Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις και ταυτόχρονα η αναζωπύρωση του θέματος των υποκλοπών και η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι καθ’ οδόν δημιουργούν ένα νέο, σύνθετο σκηνικό. Τα πάσης φύσεως, πάντως, σενάρια πρόωρων εκλογών «καίγονται» όταν στην εξίσωση μπαίνουν τα οικονομικά δεδομένα.

Τα επιχειρήματα υπέρ της πρόωρης προσφυγής σε εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ δεν εξαντλούνται στις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, θεωρείται πως κανένα από τα υπό ίδρυση κόμματα δεν θα έχει προλάβει να οργανωθεί, αφού το τελευταίο διάστημα Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού δείχνουν πως δεν είναι ακόμη έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Αυτό σημαίνει πως το ερχόμενο φθινόπωρο ένας εκλογικός αιφνιδιασμός θα κόψει τη φόρα και στους δυνάμει αντιπάλους της κυβέρνησης. Δεύτερον, τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι πολύ πρόσφατα και η κυβέρνηση θα μπει στην προεκλογική περίοδο με μια οικονομική ώθηση. Τρίτον, δεν θα υπάρχει το ρίσκο ενός χειμώνα ακόμη, που κρύβει πάντα παγίδες.

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ολα τα παραπάνω αποτελούν υπολογισμούς σε συνθήκες σχετικής νηνεμίας. Ομως, οι πιο ανήσυχοι –και υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και εντός της κυβέρνησης– βάζουν στην εξίσωση των εκλογών και το πολιτικό ατύχημα. Η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγεται πως θα έρθει πολύ σύντομα –ακόμη και την προσεχή εβδομάδα– και, κυρίως, το θέμα των υποκλοπών είναι δύο ζητήματα που, παρότι γνωστά, μπορεί να αναζωπυρωθούν ανεξέλεγκτα.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φημολογείται πως υπάρχουν αρκετά «γαλάζια» στελέχη, ακόμη και υψηλόβαθμα, τα οποία πρωταγωνιστούν σε διαλόγους. Το ακριβές περιεχόμενο των συνομιλιών κανείς δεν το ξέρει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβλεφθεί η βλάβη που μπορεί να προκληθεί. Την ίδια ώρα η υπόθεση των υποκλοπών, με όχημα όσα λέει ο πρωτοδίκως καταδικασθείς Ταλ Ντίλιαν, προκαλούν πολλούς τριγμούς. Πηγή που ξέρει καλά την υπόθεση σημειώνει ότι «μέση κατάσταση στο θέμα των υποκλοπών δεν υπάρχει. Είτε δεν θα προκαλέσει καμία ζημιά, όπως το 2023, είτε μπορεί να δημιουργήσει σεισμό πολλών Ρίχτερ». Οι προειδοποιητικές βολές του ιδρυτή της Intellexa, που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό, μπορεί να εξελιχθούν σε πόλεμο.

Η αβεβαιότητα που προκαλούν αυτές οι δύο υποθέσεις οδηγεί πολλούς να προτείνουν εκλογική διέξοδο άμεσα, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι, κάτι πάντως που είναι έξω από τις προθέσεις αλλά και την πολιτική κουλτούρα του πρωθυπουργού. Οπως αναφέρει πηγή που ξέρει καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «ο πρωθυπουργός μεγάλωσε μέσα σε σπίτι που ξέρει πολύ καλά από πολιτικές φουρτούνες και πώς να τις αντιμετωπίζει». Επίσης, επισημαίνεται ότι η Ν.Δ. δεν μπορεί να προβάλλει ως δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα, αν η ίδια προκαλέσει ντόμινο εκλογικών αναμετρήσεων και πολιτικής ανασφάλειας εν μέσω πολέμου.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντωνίου στη Καθημερινή)