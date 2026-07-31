Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη και ακόμη 6 περιοχές – Θυελλώδεις άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ

Δύσκολες καιρικές συνθήκες επικρατούν και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τους ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους να κυριαρχούν και να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη νότια Κρήτη, όπου μετά τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών συνεχίζουν να πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι έντασης 7 έως 9 μποφόρ. Στα νότια παράλια το ανάγλυφο της περιοχής ενισχύει το φαινόμενο των καταβατών ανέμων, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και κατά τόπους αγγίζουν ακόμη και τα 9, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, τις βόρειες Κυκλάδες, το στενό του Καφηρέα και τη θαλάσσια περιοχή μέχρι τα Κύθηρα.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για κίνδυνο πυρκαγιών βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες, ο Έβρος, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.