Πορεία αλληλεγγύης για τα προσφυγικά στο κέντρο της Αθήνας: Κλειστή η Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Κλειστή είναι η Λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω πορείας αλληλεγγύης για τα προσφυγικά ως αντίδραση στους σχεδιασμούς για την ανάπλαση της περιοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απειλούν τη λειτουργία της εκεί κοινότητας.

Mεγάλη πορεία αλληλεγγύης στην κοινότητα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με αφετηρία το Πολυτεχνείο, επί της Πατησίων, το μεσημέρι του Σαββάτου (14.03.2026). Στο κάλεσμά της, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Δ.ΥΠ.Α.

Όπως υποστηρίζουν, το έργο της ανάπλασης συνεπάγεται την εκκένωση των κτιρίων, στα οποία διαμένουν περισσότεροι από 400 άνθρωποι, και τη διάλυση αυτοοργανωμένων δομών που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 προαναγγέλλει επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της σημερινής κινητοποίησης είναι η απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Αριστοτέλης Χαντζής. Ο απεργός, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει την 38η ημέρα της διαμαρτυρίας του, ξεκίνησε την κινητοποίηση αυτή στις 5 Φεβρουαρίου με αίτημα την προστασία της κοινότητας και την ακύρωση των σχεδίων εκκένωσης.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/prosfugika-1.mp4

Βασικό επιχείρημα της κοινότητας είναι ο κίνδυνος εκτοπισμού ευάλωτων ατόμων.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο απεργός πείνας: «Γνωρίζουμε ότι αν τα Προσφυγικά εκκενωθούν, μεγάλη μερίδα από εμάς θα βρεθεί στο δρόμο. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς θα πεθάνουν στο δρόμο και τα παιδιά θα χάσουν τη στέγη και σχολεία τους με ανυπολόγιστες συνέπειες».

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/prosfugika-2.mp4

Η κοινότητα προτείνει ως εναλλακτική την παραμονή των κατοίκων και την ανάληψη της αποκατάστασης από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας», χωρίς τη χρήση δημοσίου χρήματος, ενώ «τρέχει» και την καμπάνια #SaveProsfygika (https://saveprosfygika.gr/).

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/prosfugika-3.mp4

Οι συγκεντρωμένοι επέλεξαν το Πολυτεχνείο ως σημείο εκκίνησης για τον συμβολικό του χαρακτήρα, δηλώνοντας την απόφασή τους να συνεχίσουν τις δράσεις τους μέχρι να διασφαλιστεί η παραμονή τους στα κτίρια.

Στην κινητοποίηση, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν η Μάγδα Φύσσα, ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σταύρος Σταυρίδης, οι δικηγόροι Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης και πολλοί ακόμη.