Πορεία από το Θησείο στη Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού με σύνθημα «Λευτεριά σε ποτάμια και βουνά»

Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11.12.2025) στο Θησείο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού (11 Δεκεμβρίου).

Πλήθος κόσμου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα συλλογικοτήτων και τοπικών κινήσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, ξεκίνησε από το Θησείο και μέσω της πλατείας Μοναστηρακίου κατέληξε στην πλατεία Συντάγματος.

Οι διαδηλωτές έστειλαν μήνυμα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της φύσης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ανάπτυξη σημαίνει ζωή εκτοπισμένη», «Λευτεριά σε ποτάμια και βουνά» και «Βουνά καμένα, χωριά πλημμυρισμένα, κράτος και κεφάλαιο μας πνίξανε στο αίμα».

«Νομιμοποιημένη καταστροφή»

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η αντίθεση στο μοντέλο της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυξης. Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για μία «νομιμοποιημένη, μη αναστρέψιμη οικολογική και κοινωνική καταστροφή», καταγγέλλοντας πως τα κοινά αγαθά μετατρέπονται σε εμπόρευμα και κάθε τόπος σε αντικείμενο κερδοσκοπίας μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Όπως επισημαίνουν στο κείμενό τους, εγχώριοι και διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι «μετατρέπουν κάθε βουνό, νησί, λίμνη, ποτάμι και κάμπο σε εργοτάξιο», εγκαθιστώντας χιλιάδες βιομηχανικές μονάδες ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά), εξορύξεις και συνοδά έργα, συχνά παρά την αντίθετη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.

Συνεχής αγώνας

Οι συμμετέχοντες προειδοποίησαν για την πλήρη διάλυση του πρωτογενούς τομέα και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, κάνοντας λόγο για σχέδιο «αρπαγής της γης».

Δηλώνοντας πως η 11η Δεκεμβρίου δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή επέτειος αλλά ως ουσιαστική αφορμή για δράση ενάντια στη «λεηλασία της φύσης και της ζωής», οι συλλογικότητες προανήγγειλαν τη συνέχιση και ενίσχυση του πολύμορφου αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση.